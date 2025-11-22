高雄秀傳一週年好熱鬧！南部三院區一起慶生 以更貼近民眾需求推動健康服務
【記者 王雯玲／高雄 報導】秀傳醫療體系南部院區高雄秀傳紀念醫院於今(22)日協同台南市立醫院及高雄市立岡山醫院共同舉辦「2025深耕在地 攜手科技 共創健康 幸福社區」週年慶活動。秀傳醫療體系也特別邀請衛生福利部部長石崇良與高雄市政府衛生局副局長潘炤穎親臨祝賀，中央與地方首長的到場，象徵政府對高雄秀傳在打造智慧醫療、提升區域照護量能與深耕社區健康上的高度肯定。總統賴清德也特別致賀電，感謝醫院長期落實全人照護、提升在地健康品質並致力打造幸福健康城市。
週年慶活動現場熱鬧非凡，自上午八時起，院區周邊湧入多位來賓、社區夥伴及民眾。活動以精彩開場演出揭開序幕，隨後進行貴賓介紹，氣氛隆重又充滿溫度。衛福部長石崇良表示，高雄秀傳在過去一年從智慧醫療到臨床照護展現扎實成果，不僅提升急重症照護能力，更在社區健康促進與長照連結上扮演關鍵角色，是南台灣落實健康政策的重要夥伴，他並肯定醫院持續導入科技、優化醫療流程，為民眾健康建立更堅實的保障。
衛生局潘副局長現場也期許高雄秀傳持續優化建構健康網絡，並期待未來持續攜手讓高雄成為更友善、更健康的幸福城市，且在活動中與秀傳醫療體系南部院區、北高雄11區區長及代表啟動共融、共好、共照北高雄健康幸福生活。
秀傳醫療體系總裁黃明和更表示，高雄秀傳迎來一週年，不僅是里程碑，更代表著「承諾的落實」。高雄秀傳紀念醫院院長傅尹志表示，高雄秀傳從科技導入到社區陪伴、從臨床照護到健康促進，醫院始終秉持醫療本質與公益精神，希望讓醫院成為讓民眾安心、被看見、被照顧的地方。他也強調，秀傳醫療體系將持續深化智慧醫療、AI 應用與區域整合服務，守護更多南台灣家庭。
貴賓致詞後，由秀傳醫療體系南部院區總院長蔡良敏代表南部院區團隊發布年度區域聯防與醫療服務成果報告，展現醫院在急重症應變、長照串聯、居家醫療、災防醫療及社區健康關懷等方面的具體成果。隨後舉行象徵醫院扎根地方的重要「深耕共融儀式」，代表醫院與地方攜手向前的承諾與願景。
除正式儀式外，院方規劃豐富多元的院慶園遊會，預期吸引大量民眾參與。從健康闖關、醫療體驗、親子互動區、創意手作攤位到在地美食應有盡有；其中「銀髮共舞・幸福相傳」節目更受到高度期待，長者與志工共同登台，展現高齡友善社區的活力，讓整個院區洋溢溫暖與節慶氣息。
作為南台灣智慧醫療與社區照護的重要基地，高雄秀傳紀念醫院透過這場週年慶再次展現其整合醫療、科技與社區力量的堅定決心。未來，醫院將持續攜手政府與在地夥伴，以更全面、更貼近民眾需求的方式推動健康服務，為南部打造更有韌性、更幸福的城市健康環境。（圖／記者王雯玲翻攝）
