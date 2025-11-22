高雄秀傳一週年好熱鬧 南部三院區一起慶生
秀傳醫療體系南部院區高雄秀傳紀念醫院於今(廿二)日協同台南市立醫院及高雄市立岡山醫院共同舉辦「二○二五深耕在地 攜手科技 共創健康 幸福社區」週年慶活動，秀傳醫療體系也特別邀請衛生福利部部長石崇良與高市府衛生局副局長潘炤穎親臨祝賀，中央與地方首長的到場，象徵政府對高雄秀傳在打造智慧醫療、提升區域照護量能與深耕社區健康上的高度肯定。總統賴清德也特別致賀電，感謝醫院長期落實全人照護、提升在地健康品質並致力打造幸福健康城市。(見圖)
今日週年慶活動現場熱鬧非凡，自上午八時起，院區周邊湧入多位來賓、社區夥伴及民眾。衛福部長石崇良表示，高雄秀傳在過去一年從智慧醫療到臨床照護展現扎實成果，不僅提升急重症照護能力，更在社區健康促進與長照連結上扮演關鍵角色，是南台灣落實健康政策的重要夥伴，他並肯定醫院持續導入科技、優化醫療流程，為民眾健康建立更堅實的保障。
衛生局潘炤穎副局長期許高雄秀傳持續優化建構健康網絡，並期待未來持續攜手讓高雄成為更友善、更健康的幸福城市，且在活動中與秀傳醫療體系南部院區、北高雄十一區區長及代表啟動共融、共好、共照北高雄健康幸福生活。
秀傳醫療體系總裁黃明和更指出，高雄秀傳迎來一週年，不僅是里程碑，更代表著「承諾的落實」。高雄秀傳紀念醫院院長傅尹志提到，高雄秀傳從科技導入到社區陪伴、從臨床照護到健康促進，醫院始終秉持醫療本質與公益精神，希望讓醫院成為讓民眾安心、被看見、被照顧的地方，他也強調，秀傳醫療體系將持續深化智慧醫療、AI應用與區域整合服務，守護更多南台灣家庭。
貴賓致詞後，由秀傳醫療體系南部院區總院長蔡良敏代表南部院區團隊發布年度區域聯防與醫療服務成果報告，展現醫院在急重症應變、長照串聯、居家醫療、災防醫療及社區健康關懷等方面的具體成果；隨後舉行象徵醫院扎根地方的重要「深耕共融儀式」，代表醫院與地方攜手向前的承諾與願景。
除正式儀式外，院方亦規劃豐富多元的院慶園遊會，吸引大量民眾參與，從健康闖關、醫療體驗、親子互動區、創意手作攤位到在地美食應有盡有；其中「銀髮共舞‧幸福相傳」節目更受到高度期待，長者與志工共同登台，展現高齡友善社區的活力，讓整個院區洋溢溫暖與節慶氣息。
作為南台灣智慧醫療與社區照護的重要基地，高雄秀傳紀念醫院透過這場週年慶再次展現其整合醫療、科技與社區力量的堅定決心；未來，醫院將持續攜手政府與在地夥伴，以更全面、更貼近民眾需求的方式推動健康服務，為南部打造更有韌性、更幸福的城市健康環境。
其他人也在看
台南 火燒垃圾山 環保局恐開單自罰
台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置區21日晚間8時40分傳出火警，大火延燒14小時，直到22日上午10時50分才撲滅，未來數日仍需處理殘火。附近居民早就憂心發生火警，不料惡夢成真。一旦火調報告認定違規，管理單位台南市環保局恐需依照空汙法對自己開罰1200元至10萬元罰鍰。中時新聞網 ・ 10 小時前
智慧醫療深耕社區 高雄秀傳週年慶獲中央地方力挺
記者陸瓊娟／高雄報導 秀傳醫療體系南部院區高雄秀傳紀念醫院於22日協同台南市立醫院及…中華日報 ・ 18 小時前
超市女員工低頭補貨傷頸椎 接受人工頸椎間盤置換術重拾健康
宜蘭縣一名在超市工作的50歲陳女士，長時間勞力工作經常腰酸背痛，近期肩頸痛、手麻症狀加劇，甚至痛到睡不著、坐不住，就醫檢查發現頸椎間盤突出，接受微創人工頸椎間盤置換手術，術後疼痛不再，重拾健康生活步調。陳女士長期在超商工作，疑似低頭補貨傷到頸椎，羅東博愛醫院脊椎微創中心醫師黃安平檢查後，查出頸椎的椎自由時報 ・ 3 小時前
診所做高風險醫美須經評鑑 衛福部邀醫學會討論 (圖)
衛福部預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，醫美醫師須完成PGY訓練，且醫美診所執行高風險手術，必須通過評鑑。衛福部長石崇良21接受媒體聯訪表示，已請醫事司邀集相關學會溝通，預計下週開會討論。中央社 ・ 1 天前
演藝圈眾星齊悼！資深執行製作人邱家嚴驟逝享壽66歲
資深電視幕後人員邱家嚴（邱家寶）於11月15日驟逝，享壽66歲。邱家嚴在演藝圈內人緣極佳，許多知名藝人如陳素珍和恬娃等紛紛在社交媒體上發文表達哀悼。邱家嚴生前參與製作了多部受歡迎的節目，其中包括《天天開心》並且與多位藝人保持良好關係。中天新聞網 ・ 22 小時前
解決「美濃大峽谷」！林岱樺對亂倒垃圾宣戰：不只重罰更要重賞
民進黨立委林岱樺今天（22日）在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。她承諾要讓鄉親們安居樂業，並指自己解決了美濃大峽谷的問題，未來當上市長後，針對廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰，更要重賞，若民眾檢舉，市府最高給一百萬的破案獎金，讓全體的市民一起守護故鄉。中天新聞網 ・ 19 小時前
鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出
彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，本月20日先檢...聯合新聞網 ・ 7 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 19 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 19 小時前