高雄私廚業者弒同居男友 燒炭佯裝殉情遭戳破 無期徒刑定讞並須賠償481萬元

高雄李男殺死同性戀人，卻偽裝成殉情，被判無期徒刑定讞；民事部份，高雄高分院駁回裡上訴，判賠481萬6067元。資料照片

在高雄市經營無菜單料理餐廳李姓男子，因不滿同居伴侶林姓男子提出分手，狠心在對方熟睡時放炭致死，事後更精心佈局，企圖營造兩人「相約殉情」的假象；刑事部分，三審最終維持無期徒刑定讞；民事部分，死者父親追加求償557萬元，高雄高分院日前判決李男須賠償481萬6067元，仍可再上訴。

35歲的李男，在高市新興區經營私廚，以創意料理和寵物友善特色在網路上頗受關注；林姓男子則任職直銷公司講師。兩人於2022年5月認識後交往並同居，但相處僅3個月便衝突不斷，林男提出分手，李因此心生怨懟。

2022年8月6日深夜，李以留宿為由，回到林男租屋處，當晚2人爆發口角，隔日凌晨，林服下診所處方的安眠藥沉睡後，李心生殺意，當天下午特地騎車返回自己經營的餐廳，取出2包木炭，返家後將臥室密閉並點燃木炭，使熟睡中的林男一氧化碳中毒。為掩飾犯行，他還以浴巾封住門縫、調整炭盆位置，並服用少量安眠藥後躺在客廳，刻意營造一同尋短的假象。

林男的表姊因聯絡不上前往探查，報警破門後發現林男陳屍臥室，而李倒臥客廳。李起初向警方聲稱兩人相約共死，但檢警比對現場跡證與雙方一氧化碳濃度後，認為與殉情情況不符，且林男生前毫無輕生跡象，也無精神疾病就醫紀錄，最終認定是蓄意殺人。

刑事部分，一、二審均依殺人罪判處李男無期徒刑、褫奪公權終身。李上訴後遭最高法院駁回，刑期確定。

死者家屬另提民事請求，要求喪葬費、精神慰撫金及扶養費等共557萬元。一審判李男應賠償481萬6067元，他不服上訴；高雄高分院審理後認為原審計算無誤，再度駁回上訴。



