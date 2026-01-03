高雄科技執法狂抓闖紅燈3.3萬件 魔王路段曝光

高雄市警方統計，截至去年11月，全市108處科技執法設備共開出6萬2339件罰單，其中闖紅燈違規高達3萬3073件，成為最大宗違規態樣。苓雅區中正一路高速公路西側以1萬3778件舉發數，連續2年蟬聯「魔王路口」冠軍。

高雄市警方統計，截至去年11月，全市108處科技執法設備共開出6萬2339件罰單，其中闖紅燈違規高達3萬3073件。（示意圖／取自photoAC）

根據高雄市警察局交通大隊提供的數據，設置科技執法後，路口交通事故明顯下降。去年1至11月，這些路口共發生2186件交通事故,相較未設置前減少461件，降幅達17.4%，顯示科技執法確實發揮嚇阻效果。

違規態樣統計方面，前3名分別為闖紅燈3萬3073件、紅燈右轉9162件，以及轉彎不依標誌、標線、號誌指示4300件。高市警察局交通大隊表示，有鑒於車禍量明顯遞減，預計今年在小港區沿海路沿線設置限制車種違規駛入，再增設科技執法2處。

舉發件數前3名路口中，「苓雅區中正一路高速公路西側」以1萬3778件再次奪冠，主要違規項目為闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛等路口各項違規。第2名「大寮區鳳林3路與萬丹路」開出4578件罰單，違規類型集中在闖紅燈左右轉及紅燈越線。第3名則是「鳳山區鳳松路與經武路口」3780件，同樣以路口各項違規為主。

此外，去年新設置的科技執法共8處，包括橋頭區成功北路與鐵道北路口、鳳山區過埤路與過勇路、小港區南星路與沿海3路、小港區南星路與丹山1路、小港區丹山1路與南星路等5處路口科技執法。另外，美濃區高96線路段0K處設置限制車種違規駛入科技執法，苓雅區中正1路凱旋1路口及鳳山區八德路與文衡路口則設置車不停讓行人科技執法。

高雄市警察局「交通違規簡訊」服務再度優化升級，自108年1月1日起開放民眾登錄「交通違規簡訊服務系統」，截至去年11月，登錄人數達4萬253人，共發送2萬1548則簡訊。新增功能納入「員警交通違規逕行舉發案件」通知，例如違規停車、闖紅燈遭員警逕行舉發等，讓車主能在最短時間內得知違規情形。

服務措施範疇涵蓋高雄市地區經確定舉發案件，包含固定式、移動式測照設備及科技執法交通違規逕行舉發案件、員警交通違規逕行舉發案件、民眾檢舉交通違規逕行舉發案件，以及違規拖吊逾期未領車案件。高市警察局交通大隊提醒，簡訊內容僅為交通違規行為提醒，絕不會透過電子郵件或簡訊通知交通罰單繳費，請民眾提高警覺，切勿受騙。

