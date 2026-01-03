高雄秘境柴山小漁港「情侶墜谷」！警消急搶救

高雄近年來的新興觀光秘境「柴山小漁港」昨（3日）發生民眾墜谷的意外，有對來遊憩的情侶不慎跌落，峭壁地勢讓他們無法自行脫困，警消趕抵後驚險吊掛救援。

警消搶救畫面。 （圖／警方提供）

據高雄市消防局的資訊，在昨天晚6點13分獲報後旋即派遣人車趕往救援，抵達後以繩索吊掛，垂降下去救人，最後在晚間8點15紛將這對情侶救出，現場檢傷也未發現傷勢，2人表示不用就醫後離去。

