高雄租客談判破裂！房東拒賠「紅利」 男子揚言跳樓遭判刑

高雄一名伍姓男子因租約補償問題與蔡姓房東鬧翻，並揚言恐嚇，導致房東心生恐懼提告。資料照。施書瑜攝



高雄一名伍姓男子因租約提前解約補償問題，與蔡姓房東談判破裂，情緒失控下多次傳送恐嚇訊息，揚言跳樓讓房屋成為「凶宅」，並威脅檢舉與散布私生活傳單，房東心生恐懼下報警。法院審理後，依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑2月，得易科罰金；伍男上訴遭駁回，全案定讞。

判決指出，伍男當初透過房仲承租蔡姓房東的房屋，租約原訂於民國113年6月底屆滿，但房東因計畫出售房產，希望伍男提前搬離，雙方雖達成解約共識，卻在押金返還及租金計算上產生分歧；伍男不僅要求押金全額退還，甚至提出房東售屋獲利時需給他一個月租金作為「分紅」，遭房東拒絕後，兩人的協商破裂。

廣告 廣告

兩人談判破局糾紛升級，伍男陸續傳送多則帶有威脅意味的簡訊，內容包括自殺威脅、人身恐嚇，以及散布房東私生活不檢點的傳單等，並聲稱「警察不可能24小時守護你，我會在外面等你」，使房東合理感到恐懼。

高雄地方法院審理後認為，伍男的行為已足以使一般人心生畏懼，主觀上具恐嚇故意，構成恐嚇危害安全罪；庭審中，伍男辯稱這些言詞只是因資金壓力而衝動發言，且提及跳樓是受到近期社會新聞影響，「一時有感而發」，但法院並未採信其說法。

一審高院簡易庭判決伍男有期徒刑2月，可易科罰金；伍男提起上訴後，合議庭認為其辯詞不足以改變事實，駁回上訴，維持原判，全案定讞。

更多太報報導

義大醫院爆肉毒盜賣案！她牟利22萬遭判刑 衛生局：非醫師施打恐受刑責

E.L.F.湧高雄！SUPER JUNIOR連唱3天 粉絲經濟全面啟動

驚！逾期雞排8年才被查...高雄廠商遭列管 衛生局：未流入市面