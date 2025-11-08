高雄租屋一個月7000元還包餐 屋主回應了
[NOWnews今日新聞] 不少民眾都有租屋需求，在租屋網站常常尋找合適自己的房屋。不過也常常出現意想不到的房子，有網友在社群平台上發文表示「找房子遇到超瘋的…」，附圖看到一間在高雄市三民區博愛路一段的房子，一個月租金只要7000元，不過屋主卻表示房客每個人還會附送2餐的餐費，引發熱議。
有網友在社群平台Threads發文表示「找房子遇到超瘋的…」，圖中看到房屋名稱上打著「博愛路上沒有比我更便宜的租金了（但屋主會篩選人」，其中看到一房一廳一衛共19坪的房子，一個月租金7000元。
不僅如此，屋主還表示「每個人每天附送2餐的餐費共200元，我作票券模式，你或你朋友或是你要轉賣給別人都可以，我只認票券，你們一年可以省下7萬3千元（只簽一年的租約）。」此外，屋主還表示「至於我送你們的餐點都是辦桌的菜色，都是頂尖好吃的。」房屋的照片中還出現餐點的照片。
對此，引發網友熱議，「 包餐還一個月七千？義父」，還有人懷疑表示「有時候大家要明白一件事 免費的最貴，這看起來就超奇怪的千萬不要去住，給我住就好我爛命一條」、「這是關豬仔的地方嗎 還附餐」
對此，屋主也出來回應「我是老闆本人，請容我說幾句話，待會我要去買菜買肉了（明天要用），就不寫很多了，希望有很多聰明人和作過老闆的人。能在看到本文章後，若還有人會想去壞的方面，你們可否幫我平反ㄧ下呢？我是真的好人，沒有要做什麼壞事。第一：我是希望房客能快點來租我的房子，好減輕我租金的壓力（我以提供餐券為誘因），這樣子我的店至少能開的成功（大家都知道開店的租金會壓死人吧！）」、「第二、用餐券方式，是有益於房客們和我自己，（他們能省錢，我能省租整棟透天的部分租金）。另外他們要是覺得好吃的話，還能幫我作宣傳！」、「第三、謝謝大家的熱情討論，我是好人或壞人，其實大家來看過一次，應該就會知道了。住高雄的人，來博愛ㄧ路120號看看，應該不遠才對，謝謝大家。」
屋主出來平反後，網友就表示「租房公告 X 行銷廣告 O，至少我點進去看到那封肉我超想去吃，老闆有營業時間嗎？」、「這次我推好不好，租金壓力真的會讓人崩潰到什麼都願意奉獻」、「我以為是什麼怪房東.，原來是總舖師的房東，還有餐券，回家有飯吃還能運動。.」
