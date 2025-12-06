高雄租賃車「左轉未禮讓」 撞直行機車 59歲女騎士受傷送醫

高雄市鼓山區龍德新路6日中午發生車禍，租賃小客車左轉時與對向直行機車碰撞，女騎士當場人車倒地。（圖／翻攝畫面）

高雄市鼓山區龍德新路6日中午12時許發生車禍，35歲連姓男子駕駛租賃小客車沿龍德新路西向東行駛，準備左轉進入路旁私人停車場時，與對向直行、東往西行駛的59歲黃姓女騎士發生碰撞，黃女當場人車倒地，機車零件散落一地。

黃女意識清楚，但身上多處擦挫傷，救護人員趕抵後立即送醫檢查，所幸無大礙。警方對雙方進行酒測，結果均為0。初步研判，連男疑似左轉時未注意對向來車，也未禮讓直行車，才導致事故發生。

鼓山分局提醒，駕駛人行經路口轉彎時務必減速並禮讓直行車，以免因一時疏忽釀成事故。詳細肇事原因仍待交通大隊進一步調查。

