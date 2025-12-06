高雄租賃車「左轉未禮讓」 撞直行機車 59歲女騎士受傷送醫
高雄市鼓山區龍德新路6日中午12時許發生車禍，35歲連姓男子駕駛租賃小客車沿龍德新路西向東行駛，準備左轉進入路旁私人停車場時，與對向直行、東往西行駛的59歲黃姓女騎士發生碰撞，黃女當場人車倒地，機車零件散落一地。
黃女意識清楚，但身上多處擦挫傷，救護人員趕抵後立即送醫檢查，所幸無大礙。警方對雙方進行酒測，結果均為0。初步研判，連男疑似左轉時未注意對向來車，也未禮讓直行車，才導致事故發生。
鼓山分局提醒，駕駛人行經路口轉彎時務必減速並禮讓直行車，以免因一時疏忽釀成事故。詳細肇事原因仍待交通大隊進一步調查。
看更多 CTWANT 文章
性別比例失衡！這國女性瘋租「1小時老公」 花錢享受「黃金手」服務
住豪宅如廁竟要「全家上完才能沖」！婆婆稱祖傳規矩 她臭到崩潰求救
聖誕交換禮物不送廢物！他花千元買1物「小到看不清」 6.5萬人讚爆：史上最佳
其他人也在看
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 7
川普迷上日本小車！大讚「可愛」下令准許在美製造銷售
彭博資訊報導，美國總統川普顯然對他最近訪問日本時看到的輕型小車（Kei car）十分著迷，現在他希望這類車能在美國製造、...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
本田 CR-V e:HEV 上市時間揭曉！追加黑化風格車型 台灣預計明年導入
Honda 在 2025 東京移動展（Japan Mobility Show）預告當家休旅 CR-V 將以 e:HEV 油電動力重返日本，而近日則接續宣布將在 12 月 12 日先行展開 CR-V e:HEV 預售活動，提供 RS、RS Black Edition 雙車型選擇，規劃 2026 年 2 月在日本正式上市。至於在台灣方面，先前已有民眾目擊 CR-V e:HEV 披著輕偽裝進行道路測試，有望 2026 年第一季就會導入國內。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
V8油電、650ps、鋁合金車架，Toyota Gazoo Racing發表GR GT
Toyota Gazoo Racing如期帶來品牌跑車GR GT，以駕駛者至上理念開發的GR GT，搭載一具4.0升V8渦輪引擎+電動馬達系統，能提供650ps強悍動力，鋁合金車架和低重心配置，更進一步打造出人車合一操駕感受。Toyota Gazoo Racing如期帶來品牌跑車GR GT原型車，以駕者致上為理念、專為街道而生的賽車GR GT，搭載一具4.0升V8渦輪引擎+電動馬達，進而帶來650ps/86.7kgm最大動力輸出，在此性能推動下GR GT有著320km/h極速表現。 為能徹底發揮GR GT性能實力，車身方面採用鋁合金車架搭配引擎蓋、車頂等部位碳纖維，因此在4,820mm×2,000mm×1,195mm車身尺碼下，車重也控制在1,750公斤，同時盡可能的低重心配置和空氣力學設計，都為讓GR GT無論賽道或是高速都有著絕佳表現。 GR GT即便追求性能，但在座艙方面數位儀表、中控螢幕、皮質跑車座椅也兼顧道路日常實用舒適性。此次展出GR GT為原型車，在此之後會不斷測試改善，預計2027年會正式發表。 四出排氣管充分顯示出GR GT的性能。GR GT車身尺碼為4,820mm×Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
【怎能不愛車】Toyota真的造超跑！GR GT規格、配備直接攻頂
Toyota Gazoo Racing如期端出今年最震撼的作品，全新GR GT原型車。這輛強調以駕者致上的純種跑車，一口氣塞入4.0升V8渦輪引擎搭配電動馬達，最大輸出來到650ps、扭力86.7kgm，極速更達320km/h，完全是奔著賽道級規格而來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
LF-ZC與小改RZ領軍Lexus台北車展陣容，大改ES望扮神秘嘉賓？
面對12月31日開展的2026台北新車暨新能源車特展，Lexus總代理和泰汽車日前揭露參展陣容，預告將以「Lexus Electrified」為主題，持續對台灣消費者溝通Lexus碳中和願景，並將導入LF-ZC概念車為主角，搭配預計於12月上市的RZ 550e F Sport，展現Lexus現在以及未來的電動化藍圖。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 1
宜蘭驚悚車禍！23歲疑駕車恍神偏移 機車騎士遭撞噴飛、零件四散畫面曝
5日上午6時許，宜蘭縣冬山鄉廣興路，發生一起車禍事故，23歲的林姓男子駕駛自小客車，疑似因恍神導致車輛失控，直接越過中線駛向對向車道，逆向撞擊37歲的游姓機車騎士，游男當場被撞及噴飛，機車零件四散，之後林男的車輛，又波及停在路旁的紅色汽車。警消報後趕抵，游男手腳骨折被送醫救治，詳細車禍原因還要再釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
賓士越野硬漢 G-Class 新成員首度現身！經典回歸享受上空駕馭魅力
賓士（Mercedes-Benz）宣布新款 G-Class Cabriolet 敞篷越野休旅已經在奧地利完成首次道路測試，並針對收集到的數據進行分析，之後將前進瑞典繼續進行更為嚴苛的冬季測試，確保新款 G-Class Cabriolet 不論在何種環境之下，皆能提供無與倫比的敞篷駕馭魅力。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】JDM粉尖叫！NSX初代重生版超限量、身價驚人
初代Honda NSX在跑車迷心中一直是傳奇級存在，而現在這款90年代的日本神車，將以超稀有改裝版姿態復活！義大利設計名門賓尼法利納握刀，搭配JAS Motorsport多年賽車技術，把第一代NSX的底盤重新包上全碳纖維外衣，打造全新重生版「Tensei」，光聽名字就很有武俠味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／納智捷春日健檢 n⁷配件也有優惠
愛玩車／納智捷春日健檢 n⁷配件也有優惠EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
快訊／BMW暴衝撞2車衝上人行道 駕駛命危送醫
新北市新莊區幸福路上的佳瑪商場前，今天（6日）下午1時許，1輛BMW不明原因暴衝，連續撞了1輛汽車及1輛機車，然後衝上行道，駕駛一度受困車內，經獲報到場的消防隊救出後，因沒了生命徵象，由救護車送醫搶救中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 20
HONDA Prelude上戰場！ 推出全新Prelude GT賽道版
一個月前，HONDA才推出全新升級的Prelude，本周HONDA就發表了Prelude賽車版本Prelude-GT，預計將於明年投入比賽，成為HONDA在日本超級GT系列賽頂級GT500級別賽事中新的挑戰者。它的外觀或許與新款Prelude相似，但內在卻截然不同。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大發經典敞篷小跑車Copen明年8月將走入歷史
日本的輕型汽車市場即將失去一台最有趣的車款之一，而這台車在10多年前曾少量引進到台灣市場。經過 20 多年的銷售，大發汽車（Daihatsu）旗下迷你敞篷跑車Copen ，將於明年 8 月停產。儘管如此，這款小型敞篷跑車仍有一線希望有一天可能會回歸市場。大發表示，他們正在就推出第三代車型的可能性進行各種研究，但尚未做出決定。汽車日報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
致敬傳奇飄移車手 670匹馬力的Subaru BRAT復古狂想
儘管賽車傳奇Ken Block已逝世近三年，但他的極限駕駛精神與Gymkhana系列影片仍持續以輪胎煙霧的形式燃燒。在最新一集的Hoonigan製作系列中，拉力賽車手Travis Pastrana再度回歸，然而這次他駕駛的座駕令人意想不到，一輛經過重度改裝，重新詮釋的Subaru BRAT。這款車由Vermont SportsCar團隊精心打造，將這輛經典的皮卡車變身為隨時能征服澳洲內陸的野獸，準備在最新Gymkhana影片《Aussie Shred》中，以前所未有的姿態挑戰澳洲的獨特地形。最新的Gymkhana系列影片在澳洲登場，採用的是一輛Subaru的爆改車款。這輛專為特技駕駛打造的BRAT擁有令人驚艷的性能數據。其核心是一具2.0升渦輪增壓四缸引擎，經過極致調校後，能夠爆發出驚人的670匹馬力與94公斤米的扭力。更令人振奮的是，這顆引擎的紅線轉速高達9,500 rpm，聲浪更是前幾部Gymkhana影片中所有車款前所未有的狂野。強大的動力輸出將BRAT變成一頭絕對的性能猛獸，為Pastrana在極限操駕中提供了無窮的動力。 如同Pastrana之前駕駛的Subaru GL WaCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北男「毒駕」恍惚狂撞波及多車! 肇事駕駛還想落跑被攔
社會中心／綜合報導毒駕自撞路邊車輛，又和對向車輛發生碰撞，一共波及六部汽機車和一輛自行車！這是發生在新北市中和忠孝街，昨晚九點左右，撞到一部轎車和四輛機車後，非但沒停車，還逆向行駛，再衝到對向撞白色轎車。闖禍後還想落跑，白色轎車車主不顧車頭被撞凹，當街倒車攔車，才阻止他持續肇事。白色轎車不顧自己車頭被撞凹，馬路上倒車行駛，就是為了攔阻撞他的黑色轎車，對方肇禍還想落跑，只是過程不慎撞上單車，就怕二度撞擊，路人合力拉開騎士，黑色轎車因為有白車當街擋車，才沒有繼續肇禍下去。警方vs.詹姓肇禍駕駛「現在將你逮捕喔，往後走還要往後走，你包包先幫我拿下來好不好。」白車遭毒駕黑車逆向撞上 車頭嚴重凹陷當街倒車阻攔肇逃駕駛（圖／民視新聞）黑色轎車駕駛下車後，一臉恍惚，似乎還搞不清狀況，新北市中和華新街，發生重大車禍，黑車駕駛詹姓男子，肇逃還想落跑，當街被攔，被撞的白車車頭幾乎全毀，肇禍的黑車車頭，也呈現扭曲變形，男子涉嫌毒駕，一路從中和忠孝街，就開始沿路肇禍。南勢所所長許勝凱表示「本轄華新街一帶，發生毒駕追撞多輛車案件，員警到場後立即管制現場，並對肇事男子實施唾液快篩，結果呈現陽性。」黑車先在中和忠孝街擦撞路邊五輛汽機車又在華新街逆向撞白車 駕駛唾篩呈陽性反應（圖／民視新聞）5日晚間九點左右，黑色轎車先是在忠孝街，擦撞路邊停放車輛，一共一部轎車四部機車，非但沒停車，一路來到華新街，逆向行駛撞上對向白色轎車，眼見肇禍不停，白車倒車攔阻，而肇禍的45歲詹姓駕駛，除了被查獲一枚喪屍煙彈一支針筒，經過唾液篩檢也呈現陽性反應，涉嫌毒駕。南勢所所長許勝凱表示「警詢後依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌，及刑法公共危險罪嫌，移請新北地方檢察署偵辦。」毒駕的詹姓男子，車禍過程右手骨折，挨撞的廖姓駕駛以及單車騎士，則是受到擦挫傷，毒駕上路，這下不但持毒和涉及過失傷害被逮，後續還得負起賠償責任。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：新北男「毒駕」恍惚狂撞波及多車! 肇事駕駛還想落跑被攔 更多民視新聞報導宜蘭警執勤遭撞重傷 礁溪分局長試音時哽咽：最不願看見的事最新／淡水再傳車禍！拖板車失控自撞安全島「駕駛昏迷送醫」宜蘭警執勤遭撞重傷 蕭美琴不捨：希望大家為他集氣民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 104
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 271
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 178
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 20 小時前 ・ 12