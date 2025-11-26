高雄移民署查獲十七人失聯移工 一人躲冷凍庫險喪命

高雄移民署擴大掃蕩一舉查獲17人失聯移工。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊在高雄前鎮區某冷凍加工廠查獲4名失聯移工非法從事卸貨及切魚等工作，其中1名移工為躲避查處，竟藏身冷凍庫近半小時，失溫險喪命。同日高雄市專勤隊在仁武、鳳山及岡山等地區執行擴大查緝，兵分多路一舉查獲17名非法外來人口，經專勤隊帶回查辦，接續將深入調查非法雇主責任，並溯源追查幕後仲介，非法工作對象將移請地方勞政主管機關依法裁處。

高雄市專勤隊日前獲報，前鎮區一處冷凍加工廠常有不明外籍人士進出，該隊隨即前往埋伏查緝。過程中這些移工雖試圖掙脫逃跑，仍躲不過專勤隊員的查處。先有3名印尼籍失聯移工遭查獲，在後續查核身分過程中，3人面露擔憂及焦慮，經半小時後才糾結地坦承另有同鄉失聯移工陸男躲藏在冷凍庫深處，並主動帶領專勤隊員前往查看，才發現陸男蜷縮躲藏於冷凍庫，身上僅靠披裹塑膠袋勉力維持體溫。陸男被帶出後表示，冷凍庫無法從裡面開門，相當感謝專勤隊員即時救援，在專勤隊員的持續安撫及照顧下，原本凍得全身發抖的陸男氣色已逐漸恢復。

同日高雄市專勤隊兵分多路前往高雄市區多處熱點埋伏，輔以前後包夾與優勢人力戰術，一舉查獲17名非法外來人口。後續失聯移工及非法雇主也將進行調查，依違反就業服務法移請地方政府勞工局裁處，並持續擴大清查有無涉及其他不法情事。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，將持續擴大掃蕩查處不法外來人口，以保障國人合法工作權益及展現政府執法決心，並深入追查幕後非法雇主及非法仲介。民眾切勿以身試法，貪一時之便而聘僱移工非法工作，如經查獲將依違反就業服務法移送地方政府勞工局裁罰，依規定可處最高新臺幣75萬元以下罰鍰，得不償失。