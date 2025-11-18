高雄稅捐處11/22邀民眾捐發票送愛心

為加強宣導租稅常識及各項稅務新訊，協助申辦電子稅單及下載「統一發票兌獎APP」，高雄市稅捐稽徵處特結合財團法人創世社會福利基金會舉辦之「公益園遊會」活動，將於十一月廿二日下午二時至四時假三多商圈捷運站一號出口手扶梯處（大遠百一樓）辦理租稅宣導活動。

稅捐處今(十八)日說明，當日現場設置稅務諮詢服務台暨行動服務台，除提供房屋稅二.○新制、納稅者權利保護法、行動支付繳稅及稅務One視通等多項稅訊外，民眾可透過行動服務台申請核發稅籍證明書、課稅明細表及繳納證明書等電子文件（本人申請只需準備身分證正本；委託代理需附申請人身分證影本、代理人身分證及委託書正本），現場可立即取得電子書證，快速又便捷。

稅捐處為鼓勵民眾捐發票做公益，凡捐贈一一四年九-十、十一-十二月十元以上發票並正確回答租稅問題，可依設定之發票張數兌換不同宣導品（數量有限，換完為止），歡迎大家一起共襄盛舉，活動相關訊息請電洽○七-八四一六二○五分機二○六蘇小姐。