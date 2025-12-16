高雄稽查市售含咖啡因飲品 36家均依規定標示

（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄市衛生局今天公布市售現場調製飲品咖啡因稽查結果，對象為36家連鎖手搖飲、超商及速食店等業者所屬分店，結果全數合格，業者均依「紅黃綠」標示等規定區分咖啡因含量。

衛生局透過新聞稿表示，咖啡、茶飲等皆含咖啡因，攝取過量會導致交感神經亢奮，引發心悸、血壓上升等症狀，民眾應依照衛福部每日建議最高攝取量聰明選擇、適量飲用。

衛生局表示，咖啡因具有雙面效果，攝取量過多或對咖啡因敏感者須特別注意。此次稽查針對現場調製業者，查其店內飲品咖啡因含量是否依「紅黃綠」標示區分高低，以避免民眾攝取過量咖啡因，抽查結果都符合規定。

針對連鎖飲料店、便利商店及速食業現場調製飲料標示規定，含咖啡因成分應標示飲料總咖啡因含量並加註「最高值」，或以「紅黃綠」標示區分總咖啡因含量，紅色代表每杯含量201毫克以上、黃色代表含量101至200毫克、綠色代表含量100毫克以下。

衛生局說明，適量咖啡因可阻斷腺苷，使人短暫提升清醒度與注意力，常被視為提神工具。不過過量攝取則會造成交感神經亢奮，引發心悸、血壓上升、焦慮、手抖等症狀。

此外，咖啡因半衰期達4至6小時，晚間飲用可能導致入睡困難與深層睡眠減少。咖啡因也會刺激胃酸分泌，易加重胃食道逆流或胃部敏感者不適。有民眾長期大量飲用後突然停止，出現頭痛、疲倦等戒斷症狀。

依據衛福部建議，成人每日咖啡因攝取量不宜超過300毫克，12至18歲青少年建議不超過100毫克，孕婦及12歲以下兒童則建議避免攝取。（編輯：黃名璽）1141216