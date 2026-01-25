高雄積優義消人員表揚！宋德威領軍「雲豹工作隊」 榮獲全市唯一市長獎

【記者凃建豐／高雄報導】「115年高雄市政府消防局積優義消人員獎、義消競賽慶功宴暨顧問團春酒聯誼活動」24日舉辦，並表揚績優團體，長期投入山域、海岸及各類高風險災害現場救援，五年來無數次在第一線執行搜索與救援任務，高雄市政府消防局災害防救團體——中華戶外探險協會「雲豹工作隊」總隊長宋德威榮獲「市長獎」，並由高雄市長陳其邁親自頒獎肯定。

宋德威現任雲豹工作隊總隊長，長期配合高雄市政府消防局執行各項協勤任務，專責山域搜索、失蹤人口協尋、特殊地形救援及災後支援等工作。目前亦從事山野技能相關專業工作，具備豐富的山野環境行動判斷、地形辨識與高風險環境操作經驗，是消防體系中重要且穩定的民間救援戰力。

2025年，雲豹工作隊密集投入多起重大協勤行動，包括茂林京大山搜索救援案、半屏山老翁失蹤搜索、柴壽山多起民眾失蹤協尋與登山事故救援、西子灣消坡塊民眾受困救援，以及寶來地區一車五人墜谷搜索行動等。相關任務多由總隊長宋德威率領核心搜救隊員陳佩琪、秦誌宏、方泓霖、陳均安、涂宜礽、沈君州、蔡坤霖、謝孟政、潘文真、莊涵茹、江維明、陳晏忠等人共同執行，救援範圍涵蓋高山、丘陵、海岸及都市邊緣地區，經常須在夜間、惡劣天候與複雜地形下進行高風險任務，對救援人員的專業能力與心理素質皆為嚴峻考驗。

除即時救援外，宋德威亦率隊投入災後重建與公共安全相關行動。2025年7月，南部地區遭逢風災侵襲，雲豹工作隊即支援台南學甲地區災後重建任務，協助環境清理與安全作業；同年亦執行高雄柴壽山拆除非法捕鳥網勤務，並參與枋寮漁港民眾駕車落海救援、鼓山區婦人受困破門救護搬運等案件，展現民間災害防救團體在城市安全網絡中的即戰力與機動性。

在專業訓練與制度化發展方面，宋德威於2025年8月通過消防署「114年山域事故救援師資班」訓練並取得合格資格，具備山域事故救援之教學與師資能力；同時亦積極投入民間救援人力培訓，於2025年6月擔任高雄市政府消防局民間團體搜索訓練計畫主持人，11月再主辦「ORT叢林穿越專長班第四期」，透過系統化課程與實地操作，持續提升民間協勤單位的專業水準與行動安全。該次訓練亦邀請立法委員邱議瑩、中央通訊社董事長李永得及高雄市議員陳美雅，實際參與演練並扮演模擬傷患，透過第一線實地體驗，深化對山域救援流程與現場風險的理解。

2025年雲豹工作隊密集投入多起重大協勤行動。翻攝畫面

除實務救援外，宋德威亦具備深厚學術背景，為中原大學設計學院博士班研究生，長期關注空間、轉型正義、安全、地景與人類行動之間的關係。其過去曾分別取得觀光與休閒領域之碩士學位，碩士論文主題涵蓋《高雄地區原日軍「高雄要塞」現存遺構發展文化觀光之研究》，以及《探討山地越野技能挑戰賽對八八風災山區受災部落之休閒產業附加價值》，研究內容皆與高雄在地空間、山域環境、災害經驗與公共使用安全密切相關，並成為其投入第一線救援與訓練工作的理論基礎。

高雄市政府消防局局長王志平表示，面對氣候變遷與複合型災害風險日益增加，民間災害防救團體已成為城市安全體系中不可或缺的重要夥伴；宋德威長期站在最前線，展現高度專業、責任感與奉獻精神，其表現足為表率。宋德威則表示，這份榮耀並非屬於個人，而是所有並肩作戰夥伴共同努力的成果，感謝警消單位長期的信任與支持，未來也將持續投入救援行動、專業訓練與研究工作，深化民間與公部門合作，守護市民生命安全，讓更多人能夠平安回家。

2025年雲豹工作隊密集投入多起重大協勤行動。翻攝畫面

2025年雲豹工作隊密集投入多起重大協勤行動。翻攝畫面

