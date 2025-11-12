高雄空品警報簡訊竟留空號？環保局：環境部發的

高雄民眾下午3時許手機警報大響，細胞簡訊指稱高雄地區有空品不良疑慮，提醒民眾避免外出，對此，環保局表示，因高屏溪沿岸風速驟升，導致河床裸露地區出現大規模揚塵現象，所以發出簡訊提醒民眾注意防護，此外，有民眾發現該簡訊的連絡電話竟為「空號」，對此，環保局表示，細胞簡訊是由環境部發出，目前正與中央聯繫了解相關狀況。

下午3時許，高雄民眾手機警報大作，許多民眾第一直覺都認為有地震發生，但仔細一看才發現是環境部提醒民眾部分地區出現空品不良疑慮。由於外頭下著大雨，照理來說空氣品質會相對較佳，卻收到空品不良的簡訊，讓大家都相當疑惑，且細胞簡訊提供的連絡電話竟是空號，因此遭質疑是政府誤發細胞簡訊。

對此，高市府環保局說明，受到鳳凰颱風外圍環流影響， 高屏溪沿岸12日下午風速驟升，根據即時監測資料顯示，高屏溪區域下午1時測得瞬間風速達7.3公尺／秒，導致河床裸露地區揚塵現象明顯，影響範圍涵蓋大寮區地區。環境部已於下午3時36分透過細胞廣播（CBS）發布提醒，呼籲當地民眾盡量避免外出，並採取關窗等防護措施，以降低吸入懸浮微粒的健康風險。

環保局指出，目前瞬間風速已下降且現場逐步下起小雨，汙染物（PM10）已明顯下降，無明顯河川揚塵影響，環保局將持續追蹤。至於細胞簡訊連絡電話的問題，目前正與環境部了解相關狀況。

