高雄空大健管系舉辦「公共衛生治理」專題演講 推動健康城市與公共衛生治理新視野

高雄市立空中大學近日邀請高市府衛生局黃志中局長，以「公共衛生治理」為題，蒞校進行專題演講；黃局長以豐富的專業背景與市政推動經驗，從市民健康現況、重大疾病趨勢、健康平權到數位轉型，全面解析高雄打造「健康城市」的核心策略，吸引逾百位師生到場聆聽。(見圖)

高雄空大今(十五)日說明，透過這次專題演講，師生得以深入理解公共衛生與都市治理的複雜性，也認識政府運用數位科技、人工智慧及醫療大數據推動健康政策的發展方向；未來將持續開設相關課程，深化公共衛生教育與健康促進，落實終身學習與健康推廣的社會使命。

高雄空大校長陳月端表示，高雄空大長期推動終身教育與教育平權，並配合城市發展，將人工智慧、數位創新與淨零城市理念融入校務治理；高市府衛生局則透過數位賦能、大數據與人工智慧應用，深化公共衛生與醫療服務，雙方共同以守護民眾健康為目標。她指出，黃局長的專業分享切合高雄發展需求，對師生理解健康政策與實務具高度助益。

衛生局黃志中局長提到，高雄市幅員遼闊、人口高齡化速度快且城鄉差距明顯，公共衛生面臨多重挑戰，近十年雖市民平均壽命持續提升，但不健康存活年數仍約七.四至八.五年，慢性病與失能造成長期醫療與照護負擔，亟需透過預防醫學與健康促進縮短差距。

黃局長強調，高雄市惡性腫瘤長年位居主要死因，乳癌、大腸癌及肺癌呈上升趨勢，疫情期間篩檢量能下降，導致部分癌症晚期確診，形成「癌症負債」；衛生局積極透過擴大癌症篩檢量能、增設巡迴篩檢服務、建置健檢預約平台，並結合社區與職場推動健康動員，同時強化公立醫療體系與社區健康照護網絡，以落實健康平權，確保弱勢族群獲得可近且適切的醫療與公共衛生服務，守護民眾健康。