高雄空大工商系專題演講 吳明穎分享越南生活與創業趣事

高雄市立空中大學於今（十）日舉辦專題演講，邀請傑出校友、越南精密集團（VPIC Group）副總裁暨僑務委員吳明穎蒞校主講，吳副總裁以「行李箱裝不下的商機-越南生活與創業趣事分享」為題，分享其二十五歲隻身赴越、走出舒適圈，重新理解世界的跨國奮鬥歷程，吸引近百位師生到場聆聽，現場互動熱絡。(見圖)

活動開場由高雄市立空中大學校長陳月端致詞表示，吳明穎副總裁不僅是該校工商管理學系的優秀校友，更是終身學習精神的具體實踐者；吳副總裁長年深耕越南市場，成功帶領越南精密集團（VPIC Group）完成制度化與國際化轉型，企業表現備受肯定，VPIC集團榮獲「第二十一屆海外台商磐石獎」，吳副總裁個人除榮獲「第二十七屆海外華人創業楷模獎」、「第三屆海外十大傑出青年」外，更於九日榮獲首屆「傑出亞洲台商獎-接班傳承獎」，其承先啟後、再創價值的經營歷程，與高雄空大「以教育翻轉人生」的辦學理念高度契合，堪為學子學習的典範。

廣告 廣告

演講中，吳明穎副總裁回顧初到越南時，面臨語言不通、文化差異與生活不便的多重挑戰，並形容當地環境猶如台灣民國七○年代，充滿成長與試錯空間；海外發展看似不穩定，卻蘊藏更多未知與機會，關鍵在於是否具備走出舒適圈的勇氣。

在管理實務方面，吳副總裁分享曾因文化差異而產生「一件事情要教十七次」的震撼經驗，讓他深刻體會到，員工並非不努力，而是理解世界的方式不同；管理者必須放下既有成見，透過制度化流程與明確標準，才能建立有效的團隊運作；並指出「盲目努力不等於價值」，加班與忙碌不必然代表專業，真正關鍵在於制度、流程與對品質的長期堅持。在該理念下，VPIC集團成功從傳統零件代工轉型為哈雷（Harley-Davidson）、杜卡迪（Ducati）等國際知名品牌的重要供應鏈夥伴。

針對在校學子，吳副總裁勉勵同學，第一份工作應重視學習與累積經驗，而非僅以薪資高低作為考量；語言是跨國發展的重要工具，唯有腳踏實地把小事做到極致，才能在不穩定的環境中逐步累積實力。

吳副總裁最後感性表示，「行李箱裝不下的，往往才是人生最重要的資產」，他指出，真正能帶走的並非物質，而是面對挑戰的韌性、重新理解世界的視角，以及從累積中找到突破口的能力。

這次演講受到師生熱烈迴響，現場交流踴躍。高雄空大表示，未來將持續舉辦鏈結國際產業趨勢與實務經驗的講座，協助學生拓展國際視野，培養面對全球挑戰的關鍵能力，落實大學的社會責任。