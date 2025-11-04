高雄空大攜手市府共推資安培訓

為培育大南方政府機構及資訊單位資安專才，高雄市立空中大學於昨（四）日熱烈舉辦與高市府公務人力發展中心合作的「資通安全概論證書班」開訓典禮，雙方攜手推動公部門資安量能升級，展現地方數位轉型與資安韌性的強大決心。

高雄空大在校長陳月端的領導下，長期深耕終身學習與職涯發展，積極投入「人才發展品質管理系統（TTQS）」訓練機構版評核及參與數位發展部資通安全署「資安職能訓練機構」遴選，成為大南方地區首間兼具TTQS銀牌與資安職能訓練機構資格的公立大學，樹立資安教育與專業培訓的重要里程碑。

高雄空大與高市府公務人力發展中心合作開辦「資通安全概論」專班共有兩梯次，首梯次於昨日正式開班；高市府副秘書長王宏榮、研考會主任秘書郭榮哲、人事處專門委員許詩蘩、政風處副處長王俊凱、資訊處處長劉俊傑及人發中心張雅閔主任等親臨開訓典禮，充分展現市府團隊對資安教育的高度重視。

王宏榮副秘書長表示，高雄市首創由府本部、市府訓練機構與市屬大學跨域合作培育資安人才，自給自足建立完整養成系統；高雄的智慧城市發展獲國際肯定，資安成為保障數位轉型關鍵，未來將深化資安概念融入組織DNA。AI運用已成趨勢，資安教育將持續擴展，助力同仁提升數位治理效能。

高雄空大學習指導中心楊鈞賀主任指出，高雄空大肩負城市終身學習與專業進修的責任，在榮獲TTQS銀牌與資安職能訓練機構雙認證後，將持續與高市府團隊攜手合作，共同培育資安人力。

該課程邀請資策會、高雄科技大學、屏東科技大學及高雄空大專業師資群合力授課，以專業分工打造最紮實的學習內容，從理論到實務全面提升學員資安知能，鑄造一支厚實的資安人才隊伍，為公部門防護體系注入新活力。

數位發展部資通安全署於今年十月已委託高雄空大辦理「網路架構與部署安全」課程，未來高雄空大將持續開設資安職能訓練課程，展望將服務範疇擴及至大南方地區，協助各級機關與特定非公務機關資安人員取得職能訓練證書或專業課程時數；同時，高雄空大也正積極爭取成為資安職能評量試場，讓學員於受訓後可就近進行評量，打造更加完善的資安培訓與認證服務體系。