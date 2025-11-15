高雄空大法律系攜手中華民國仲裁協會及高雄律師公會 共同舉辦2025台灣仲裁週專題講座與圓桌論壇

為紀念我國仲裁法施行七十週年，高雄市立空中大學、中華民國仲裁協會、高雄律師公會及全國律師聯合會於今(十五)日合辦「如何善用仲裁制度處理爭議」專題講座與圓桌論壇，吸引校內外師生與法律實務界人士踴躍參與。(見圖)

主辦單位今(十五)日說明，該活動由高雄市立空中大學校長陳月端主持，中華民國仲裁協會秘書長林桓引言，並特別邀請高雄律師公會前理事長盧世欽律師及高雄律師公會前理事長謝國允律師擔任主講，多位實務經驗豐富的律師擔任圓桌論壇桌長，共同引導深入討論。

陳月端校長表示，高雄空大不僅肩負城市的終身學習任務，更配合國家政策與城市發展，將人工智慧(AI)及淨零議題融入教學與行政，一一四-一學期招生近五千人,有碩博士學歷者近三百人，近二年考取司法官、律師學員也分別有九位和七位，其中有一位學員更是同時考取司法官和律師。高雄空大推動仲裁教育不遺餘力，一一四-一學期修讀仲裁法的學生就有近二百五十人，都是自主學習的成人。這次很榮幸與中華民國仲裁協會、高雄律師協會共同走在推動仲裁教育的第一棒，讓我們為我國仲裁制度文化的提升一起努力。

中華民國仲裁協會秘書長林桓引言時以「台灣仲裁制度發展之管見」為題，分享仲裁法在國際趨勢中的三大發展方向，包括善用跨境法域、強化社會信賴與擴及新興領域。

高雄律師公會理事長葉孝慈指出，這次活動為仲裁週壓軸，特別推薦重量級講座和實務經驗豐富的律師，期望透過分組討論拉近律師與參與者距離，加深對仲裁的理解。

盧世欽律師以「如何善用仲裁制度處理爭議-認識仲裁」為題，指出仲裁兼具專業、迅速、保密等優點；現行《仲裁法》自民國八十七年施行以來，仲裁判斷與法院確定判決具同等效力，建議建議企業與機關合約中納入仲裁條款以保障效率與權益。

謝國允律師以「仲裁在紛爭解決的定位與策略應用」為題，強調仲裁制度兼顧效率、專業與信任，是企業國際化的必備基礎與私法自治、契約自由的最後一哩路，呼籲善用仲裁創造多方共贏。

講座後，以World Cafe圓桌論壇進行分組討論，由授課教師陳月端教授及多位律師擔任桌長，包括盧世欽律師、謝國允律師、周元培律師(高雄律師公會前理事長)、胡仁達律師(高雄律師公會理事)、包喬凡律師(高雄律師公會國際事務委員會召集人/全國律師聯合會副主委)及劉妍孝律師(高雄律師公會工程法律委員會召集人)，共同引導學生及民眾深入交流意見，促進仲裁制度的理解與反思。現場交流熱絡，師生及民眾參與積極，氣氛熱烈。