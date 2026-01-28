高雄空大為陸軍第八軍團 打造AI與淨零專班

為持續深化與國軍的教育合作並拓展開發軍職專班，高雄市立空中大學校長陳月端於昨（廿八）日率領學術主管團隊，前往旗山親自拜會陸軍第八軍團；陸軍第八軍團劉指揮官率領人行處長曹上校等重要幹部熱烈接待。雙方就國軍終身學習、多元進修管道及第二專長培訓達成高度共識，劉指揮官現場允諾，將全力協助高雄空大在第八軍團進行招生宣導，為官兵職涯發展開創雙贏局面。（見圖）

陳月端校長說明，高雄空大做為城市大學，長期扮演國軍最強大的教育後盾，因應高市府推動「淨零排放」與「AI科技」的施政願景，校方特別為第八軍團官兵量身規畫涵蓋科技管理、健康管理及工商管理等多元學系課程；軍職專班最大特色在於「遠距教學、彈性學習」，課程設計緊扣軍事職能需求，如「決策系統電子化」、「大數據分析」、「科技英文」與「後勤整備管理」等專屬科目。

第八軍團劉指揮官對校方的到訪表示誠摯感謝，並高度肯定高雄空大課程的實用性與收費的經濟實惠；他分享，過去在士官兵招募及實際業務推動過程中，曾運用統計分析作為決策依據，深刻體認培養官兵具備大數據分析能力的重要性；現代軍事管理需結合「科學化分析評估」、「企業化效率管理」以及「軍事化達成目標」，方能有效因應多變的任務與挑戰。高雄空大的教育資源有助於早年未能取得學位的官兵補齊學歷拼圖、翻轉職涯，建構更具競爭力的人生下半場。

此外，高雄空大規劃邀請第八軍團參與校園博覽會，透過互動展示與諮詢服務，提升師生及民眾對國軍任務的認識與增進國防知識；並將於大面授課程中安排國防、民防及防災等專題分享，深化全民防衛意識。校方指出，該校學生多為在職進修或中高齡族群，相關知識可透過家庭與社群擴散，提升社會整體國防認知。