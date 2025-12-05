高雄空氣都是香的！Rosé師妹AAA前逛街喝珍奶 粉絲暴動：賺翻了

記者林汝珊／台北報導

Sooin（左）、Gawon AAA演出前現身美食街。（圖／翻攝自IG）

AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，將於本週末在高雄世運主場館舉行。Rosé 的師妹團MEOVV，昨日率先抵達小港機場。成員 Sooin、Gawon 抵台後被粉絲目擊現身高雄義享天地閒逛，甚至親自排隊買珍珠奶茶，超接地氣的模樣立刻在網路瘋傳。

有網友在 Threads 上分享的畫面可見，Sooin 與 Gawon 現身美食街時，周圍瞬間聚集大批粉絲，但大家都保持距離安靜跟拍，不敢上前打擾。兩人則相當自然，邊研究菜單邊對粉絲露出微笑，親民程度大獲好評。粉絲身兼美食街店員激動告白：「竟然讓我遇到 Sooin 和 Gawon！直接彌補沒去接機的痛！」引來大批粉絲朝聖：「太羨慕了！」、「高雄人真的賺到！」

MEOVV於去年出道。（圖／翻攝自IG）

本屆AAA 頒獎典禮由 IVE 成員張員瑛攜手「韓國男神」李俊昊共同主持，光是主持陣容就星光熠熠。出席名單更是豪華到爆，包含金曲歌王林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER 等人氣團體與歌手。

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日(六)頒獎典禮當天下午3點起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點播出完整頒獎典禮；12月7日(日)下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

