高雄竟然種得出榴槤？大樹青農陳信宏花15年 打造神秘熱帶果園

▲返鄉接棒不守舊，陳信宏勇闖小眾果樹市場，無憂源農園結出希望果實。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市大樹區以鳳梨、玉荷包荔枝與白玉苦瓜「三寶」聞名，但在傳統作物之外，地方農業正悄然展現嶄新樣貌。位於大樹的「無憂源農園」，由返鄉青農陳信宏與父親共同經營，專注投入國內相對罕見的新興熱帶果樹栽植，包含黃金果、牛奶果、紅毛丹、太平洋麵包果、山竹、麻美果，甚至成功種出榴槤，逐步打造出多元且具市場潛力的特色果樹園區，為大樹農業注入創新能量。

陳信宏出身農家，父親長年鑽研熱帶果樹與苗木繁殖，並成立「無憂源農園」，持續試種並推廣多樣新興果樹品種。原本在外商農藥公司任職的陳信宏，負責水稻病蟲害防治與技術推廣，累積豐富田間實務與農業專業。隨著與父親長期交流果樹栽培經驗，他毅然返鄉投入農園經營，將所學專業導入家族事業，為傳統苗木產業尋找新的發展方向。

廣告 廣告

「年輕就是本錢！」陳信宏不願墨守成規，他認為單靠苗木販售難以支撐長遠經營，因而大膽嘗試引進具市場潛力的新興果樹，並朝向規模化種植與鮮果上市轉型。然而，新興果樹多屬高風險投資，多數需五至十年，甚至更長時間才能結果量產，例如山竹需長達十五年才能期待收成，麻美果更必須在樹上掛果一年才能成熟，對農民而言是對耐心、技術與資金的長期考驗。

陳信宏坦言，返鄉務農過程中，歷經天災與病蟲害衝擊，也曾面臨低潮，但他選擇堅持。現階段園內黃金果、紅毛丹及新品種波羅蜜已能穩定量產上市，並在大樹區農會協助下，透過共同運銷、品牌行銷與宅配通路，提升自售比例，逐步增加實際收益。

大樹區農會總幹事歐幸娟表示，陳信宏勇於嘗試新作物、不畏長期投入風險，展現年輕世代農民的創新精神與行動力，值得肯定與鼓勵。她也恭喜農園去年成功收成二十多顆榴槤，象徵新興果樹布局逐漸開花結果。未來，在時間與土地的淬鍊下，「無憂源農園」可望走出一條不同於傳統的農業新路，為在地農業轉型提供實際示範。（圖╱記者王苡蘋翻攝）