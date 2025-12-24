高雄第2大龍水里確定拆成兩里 里長喊「完全不知情」

高雄市鼓山區龍水里確定一拆為二，並取名為北美術館里和南美術館里。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕位於高雄市美術館特區的鼓山區龍水里，由於有近1.6萬戶、逾3.5萬人，為全市第2大里，是高雄市房價最高的地區，市府已決意將龍水里拆為北美術館、南美術館2里，民進黨籍龍水里長初學霖今(24)日不滿地說「完全不知情」，民進黨籍市議員李喬如則喊話「堅決反對」。

龍水里因人口快速增加，已成為全高雄市第2大里，鼓山區長鄭明興表示，經蒐集地方意見後，將以高美館為主，劃分成北美術館里和南美術館里，兩里以美術東三路分割南北，美術館區域則是兒童美術館以北為北美術館里，內惟藝術中心以南為南美術館里，拆里後，北美術館里人口數約1.9萬人，南美術館里約1.6萬人。

對於拆里結局，龍水里長初學霖表示，前幾天有收到民政局簡訊希望溝通，但因聲帶開刀無法講話，所以一直沒辦法討論，他一直主張不願意拆里，對於民政局「硬幹」，也只能表示「尊重」，但也不滿地說，民政局獨裁，說要尊重民意，這件事卻把民意放在哪？就連里名變更里長都不知情，氣罵「說尊重習近平還快一點！」

高雄市議員李喬如表示，她堅決反對龍水里拆里，8月底開說明會時有高達9成5的里民表示反對，硬要拆說不過去，龍水里是重劃開發的新興社區，沒有舊部落的管理問題，當初劃分為文化藝術行政特區時，容量是6萬人，拆里的決定太草率、太急促，且也尚未編列拆里預算，將行使審查權監督。

鼓山區長鄭明興說，決定拆里是依法行政，依「高雄市里鄰編組及調整辦法」超過4000戶就須分里，龍水里已超過上限，這波是以超過1萬戶、3萬人口以上的里進行調整；拆里後，對於區里建設、登革熱防治、里巡守隊及里民服務都能提升，也能減輕里長的壓力。

