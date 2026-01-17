高雄第2間動物園試營運 主打低開發、友善動物

趁著試營運首日，家長帶孩子來參觀高雄第2間動物園「野森動物學校」，小朋友細數在現場看到的動物。

高雄市民葉小妹妹指出，「綿羊，還有馬，好玩。」

近距離觀察小食蟻獸、土撥鼠生活習性，民眾直呼好特別。園區位於紫竹寺土地上，廟方同意市府，以設定地上權方式取得土地，每年只收1元租金，以內門自然環境為基礎，規劃動物主題課程。

不過，票價與壽山動物園相比高出不少，以一般成人票價來說，內門動物園票價399元，壽山動物園40元，票差10倍，加上內門距離市區較遠，大眾運輸也不方便，在網路上引發不少討論。

高雄市民許先生認為，「周遭什麼景點都沒有，吃的也偏少，所以以它這種價位的話，我會覺得二訪可能要再考慮一下。」

高雄市民林小姐則表示，「它的場地還蠻大的，然後布置得就是還不錯，這樣的票價我覺得是可以的，就是帶小朋友有新的不同體驗。」

市府回應，票價是因為當地採促進民間參與方式，由廠商投入整建資金、以及後續動物照養等成本，須自負盈虧，不像壽山動物園每年由政府經費挹注。

高市觀光局副局長劉秀英回應，「其支出成本包含了設施整建、動物照養、設施維護，以及人力等成本，票價反應市場化營運的價值。」

新園區從陳菊擔任市長時代就規劃，初期可望吸引許多觀光人潮，地方也希望熱度能持續下去，真正帶動當地產業以及觀光產值。