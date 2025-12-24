高雄第4季開發區土地標售 3標3筆順利標脫、總金額逾1.6億元

高雄市政府地政局於114年12月24日辦理今年第4季開發區土地標售作業，共釋出多筆開發區土地，計收到5封投標書，最終標脫3標、3筆土地，總標售金額約新台幣1億6,496萬餘元，整體標脫率為60%。

地政局指出，本次標售成功標脫的3筆土地，皆為面積相對較小、具備區位條件的標的。其中一筆為高雄大學區段徵收區商三用地，面積約136坪，位於大學二十一路，最終以每坪約72.3萬元順利標出。另有一筆第100期市地重劃區住三用地，面積約145坪，臨15米八德北路，鄰近高雄國際滑輪溜冰場、草潭埤滯洪公園及八卦休閒公園等公共設施，具備良好生活機能，以每坪約43.9萬元成交；此外，大寮區一筆土地亦順利標脫。

從整體投標情況觀察，市場對於小面積、總價相對可控的土地標的反應較為熱絡。至於本次較受關注的第89期市地重劃區及高雄大學區段徵收區兩筆大面積、高總價土地，則因無人投標而流標。地政局分析，主要受到近期房市景氣持續趨緩影響，投資人觀望氣氛濃厚，對高總價產品出手相對保守。

地政局表示，開發區土地標售主要目的在於回收土地開發成本，並作為後續新開發區的投資資本來源；若有盈餘，亦可挹注市政建設，用於興辦公共福利事業及闢建各項公共設施，讓土地開發成果回饋市民、實現城市永續發展。

