高雄簽MOU參與全球長壽城市計畫 因應高齡化挑戰

（中央社記者張已亷高雄7日電）高市府參與「全球長壽城市計畫」，將導入英國長壽產業AI科技與經驗。市長陳其邁今天出席合作備忘錄簽署儀式，盼建構高雄長壽城市藍圖，打造「活得更久、活得更好」的健康生活環境。

高雄市長陳其邁與國際創新長壽社企股份有限公司（TICA）董事長施振榮等人，於高雄市政府四維行政中心，出席「全球長壽城市計畫合作備忘錄簽署儀式」。2人於致詞後簽署備忘錄，共同因應高齡化挑戰並打造健康城市。

陳其邁表示，英國國家長壽創新研究中心（NICA）的長壽城市計畫，預計邀全球100個城市參與，希望能藉由平台，整合各部門累積資訊，讓不同國家與地區間共享經驗，資訊得以流通，讓高雄對接國際城市，並貢獻自身經驗與資料，共享資源以促進人類健康。

「人是活的」，陳其邁說，隨年紀增長與差異，資料將有差異，需要追蹤與比較，數據會非常龐大，而過往他在寫論文時，電腦算力不足，進行相關研究分析需耗費大量時間，但當前有人工智慧（AI）及大數據等技術，有利於統整相關資訊，對於預防疾病及促進人類健康將有極大貢獻。

高雄市政府社會局說明，「長壽城市計畫」（City of Longevity Programme）於2023年啟動，旨在透過創新行動、社區參與及包容性政策，協助全球城市因應高齡化挑戰。

高市社會局表示，NICA專注於長壽產業AI科技研發及推動跨界合作，與TICA建立策略合作關係，授權TICA承接其專業技術與實務經驗，並讓TICA取得其科技應用軟體在台灣獨家使用權，將以創新科技協助政府、產業與學術界推動長壽產業發展。（編輯：黃世雅）1141107