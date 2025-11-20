高雄籃委會爆黑箱！議員質疑虛報場租、幽靈賽事 運發局監督不力

高雄市體育總會近日遭議員爆料籃委會隨意取消賽事，甚至有虛報經費的疑慮，高市府運發局也遭質疑疏於監管，對此，運發局則表示，各項經費均檢據核銷，並無虛報事實。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市體育總會近日遭議員爆料籃委會隨意取消賽事，甚至有虛報經費的疑慮，高市府運發局也遭質疑疏於監管。對此，籃委會回應，並非取消賽事，而是誤發公告，未來將改善疏失；運發局則表示，各項經費均檢據核銷，並無虛報事實。

高市議員白喬茵批評，高雄市體育總會長期領取高市府的經費補助舉辦活動，但運發局卻疏於監督管理，籃球委員會更是屢遭投訴，除了女子籃球代表隊10月參加全運會忘記帶選手證導致選手失格外，經調閱籃球委員會舉辦的社區籃球三對三賽事經費及成果報告表，更發現籃委會便宜行事，且經費項目多項不合理之處。

白喬茵舉例，他們發現籃委會舉辦每年同樣規模的賽事，今年度編列的購置籃球數量及租借計時器數量皆為去年的2倍，租借場地費部分更是創下新高，但該賽事實際上卻舉辦於免場租的戶外公園籃球場，這難免會讓人感覺有虛報經費的疑慮。

此外，白喬茵還說，該場籃球賽事的規畫未臻完善，不僅在賽前1天才草率用臉書公告場地撞期其他盃賽，因此被迫取消，更誇張的是，該場被取消的賽事，竟然還被列入成果報告書內，附上不知道從何而來的照片，充當幽靈賽事的成果，實在相當誇張。

對此，高市體總籃委會主委蔡義川表示，社區籃球三對三賽事場地確實與其他盃賽撞期，但在相關人員分配下，該賽最終仍在原規畫場地完成，只是過程中有誤發取消賽事公告的疏忽，導致參賽者不便，深感抱歉，未來會避免類似狀況再發生。

運發局則指出，經查，高市體總辦理該場賽事皆依各場地實際收費檢據核銷，且籃球屬「消耗性器材」，活動結束後，由執行單位持續使用於推廣基層籃球運動。未來，將持續督導執行單位加強資訊流通與透明揭露，推動高雄市全民運動普及化。

