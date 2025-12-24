高雄米其林名店「肉燥飯裡有蝸牛」！消費者腹瀉3日 店家致歉揭原因

高雄一家必比登名店，肉燥飯裡有蝸牛。（圖／翻攝店家臉書、Threads／@_jiean_2.ore）

高雄苓雅區一間曾獲「米其林指南」必比登推薦的肉燥飯名店，近日遭民眾投訴餐點中出現蝸牛，引發食品衛生爭議。消費者在社群平台Threads發文指出，自己於該店用餐時，在肉燥飯中吃到蝸牛，返家後連續腹瀉三天，身體不適，但當下店家僅退費處理，未進一步關心其健康狀況。事後，店家認了疏失並致歉，衛生局已稽查並要求改善。

該名消費者也提到，類似情況並非首次發生，過往就曾聽聞其他顧客在該店餐點中發現蝸牛，諷刺蝸牛彷彿成了「常客」，相關貼文曝光後引發網友熱議與批評，「剛剛去看評論，除了你肉燥飯裡有蝸牛，有其他人說肉燥飯吃到蜘蛛、青菜裡有蝸牛、蒜泥白肉豬肉片沒熟、手指插在湯裡」、「吃到蝸牛很嚴重欸」、「這家的google負評也太多人吃到異物了吧……蝸牛超過5則，還有吃到小蟲蚊子、蜘蛛、塑膠片」、「蝸牛就某方面來講，比蟑螂還要恐怖的，懂得就知道了」。

店家受訪時則強調，平時向供應商要求提供未施灑農藥的蔬菜，因此偶有蝸牛附著屬正常現象，這次事件是員工挑菜時未完全清除，導致蝸牛在燙煮過程中不慎掉入飯中。業者坦承疏失，已向消費者致歉並提供免單處理，並表示僅地瓜葉較容易出現此類狀況，未來將持續強化內部管理。

對此，高雄市衛生局表示，已派員前往現場稽查，檢視待烹煮的地瓜葉食材，現場未發現蟲體或其他可見異物。業者向稽查人員說明，已接獲消費者反映，後續將加強食材前處理流程，要求員工更仔細檢查，並採取少量多批次方式清洗蔬菜。

衛生局指出，若餐點中出現肉眼可辨識的異物或蟲體，已違反食品安全相關規定，已要求業者限期改善，若屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》處新台幣三萬元以上罰鍰。

