高雄米其林推薦「天廚川味」遭控飯內有螞蟻！衛生局稽查結果曝光

記者洪正達／高雄報導

衛生局前往該店稽查後，雖沒有發現螞蟻蹤跡，但仍揪出多項缺失待改善。（圖／衛生局提供）

獲得米其林推薦的高雄「天廚川味」餐廳，有消費者25日當天前往該處用餐時，吃了2口白飯卻發現碗裡有隻螞蟻，請店家換了一碗新的後還是有螞蟻蹤跡，這餐飯3個人用餐花了2700元，卻得到了非常不好的消費體驗，怒批衛生有問題，高雄市衛生局獲報後於26日前往稽查，並將依法開罰3萬元到300萬元。

衛生局指出，26日獲報後隨即派員前往現場查察，現場檢視食材未見螞蟻蹤跡，業者表示當日曾接獲消費者反映，並坦承影片確實為其店裡情形。針對業者未落實公共飲食場所環境安全衛生致有病媒出沒，將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，業者有食品業者登錄及投保產品責任險。針對作業場所食材與清潔用品未分區放置、未有冷藏、冷凍庫溫度記錄、從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

