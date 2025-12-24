高雄米其林肉燥飯名店「腿庫黏蝸牛」 顧客連瀉3天 店家致歉

高雄苓雅知名肉燥飯名店腿庫飯驚見蝸牛，顧客返家腹瀉三天，店家承認疏失致歉，衛生局已派員稽查並要求改善。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄苓雅區知名肉燥飯名店，日前有民眾於社群媒體反映，點購腿庫飯時發現蝸牛黏在肉上，疑似食材未清洗乾淨，引發食品安全與衛生疑慮，該名顧客返家後連續三天腹瀉，並公開提醒民眾注意；店家坦承疏失致歉，衛生局已稽查並要求改善。

據了解，這家已經營超過半世紀、曾獲米其林必比登推薦的肉燥飯名店，以腿庫皮Q不爛、肥瘦相間著稱，韓星朴寶劍12月初來台時亦曾特別造訪。

顧客指出，最後一口腿庫飯皮上竟黏上一隻小蝸牛，對此感到難以接受，當下向店家反映，但店家僅表示退費，未進一步關心其健康。

店家解釋，蝸牛為地瓜葉上的菜蟲，因未徹底清洗而誤入飯中，對此表示歉意，並承諾未來將改善食材清洗程序或更換菜品，店內亦有投保產品責任險，顧客持醫院單據可申請保險理賠。

高雄市衛生局接獲通報後立即派員查察，雖未在待烹煮食材中發現蟲體，但已依《食品安全衛生管理法》要求業者加強食材清洗、從業人員及設施設備衛生管理，限期改善，若未改善，將依法處3萬元至6萬元以上罰鍰，衛生局並提醒民眾，如對業者販售食品有爭議，可撥打市府消費者服務中心或1950專線反映。

