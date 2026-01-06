「高雄約會嗎」16歲少女憂私密照外流！赴約慘遭性侵 高官20萬交保昔過往遭起底

何建忠利用職務之便知法犯法。（翻攝自何建忠臉書、衛福部112年表揚典禮）

高雄市政府衛生局約聘執行祕書何建忠，遭踢爆利用職務之便，從公務系統篩選一名年僅16歲少女誘騙性侵得逞，且在社會局工作的妻子竟還在案發後，還將偵辦內容洩漏給丈夫，引發社會譁然，全案遭外界質疑衛生局「封口半年」才開罰。如今何建忠惡行曝光，被起底案發後仍參加碩士論文口試，且曾在節目大談「社會安全網」，如今卻成為利用社會安全網案犯，引發譁然。

42歲的何建忠為高市「強化社會安全網計畫」主要執行者，曾獲衛福部頒發「強化社會安全網績優督導」殊榮，4年前受邀上廣播節目談論社區安全網議題，當時他在節目中大談如何協助精神疾病患者，並表示「希望把心理衛生扎根到社區裡面」，詳述社安網如何跨局處合作、如何連結醫療資源，甚至表示心衛社工是為了「降低個案傷害別人或傷害自己的風險」。

何建忠節目中，提及教養小朋友個案還侃侃而談，「做錯事情的人當然要去為他做錯的事情、要知道這個行為會對別人產生什麼樣的傷害，他也必須去認錯、去道歉」。不過，檢警調查發現何男將這套保護系統拿來當犯案工具，竟利用公務機密系統查詢，鎖定有輕生風險、需關懷的16歲少女，並於去年6月間透過通訊軟體傳訊「高雄約會嗎」「需要零用錢嗎」等。

據了解，少女因擔心私密影像遭外流而答應赴約，卻沒想到遭何男強行載往汽車旅館性侵得逞，事後還強塞3,600元，企圖將犯行包裝成性交易，而何男在社會局任職的妻子，竟還利用職務之便傳送報案進度訊息給何男，目前何姓夫妻已被解職，並以20萬元交保。檢方則依強制性交、違反個人資料保護法等罪起訴他，建請法院重判有期徒刑10年6月。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

