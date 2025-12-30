高雄紅衣女捷運大喊：列車不准開⋯乘客全嚇瘋！捷運警持盾牌急赴現場

記者林昱孜／高雄報導

高雄一名紅衣婦人在列車上咆哮，被捷運警察請下車。（圖／翻攝畫面）

高雄一名婦人29日下午搭乘捷運時，突然情緒失控在捷運上咆哮，捷運警察在接獲通知後，立即上車廂執行勤務，將人請下列車，以維護乘客安全。由於正值敏感時刻，因此畫面經目擊者PO上網後，引起熱議，甚至在留言區釣出不少人，曾經見過該名婦人，據了解，該名女子在捷運上鬧事已非首次。

紅衣婦人在車廂內情緒失控，據了解，已經非首次鬧事。（圖／翻攝畫面）

網友在《threads》PO出影片，一名身穿紅色外套、頭戴鴨舌帽的婦人，在捷運車廂內咆哮，還一度情緒激動到站起身來，「這輩子活到43歲，沒有侵犯過任何人隱私人權，也沒有在背後動手腳過」，最後甚至還說要按鈴叫警察，不准列車行進。

高雄捷運警察隊表示，29日下午14時36分許，接獲捷運公司通報，R12後驛站有民眾於列車上使用對講機請求協助。當時巡邏警組即在後驛站執行勤務，接獲通報後迅速帶著盾牌到場處理。

警組到場，捷運站長已先行在場了解狀況，經綜合評估該名女性旅客情緒狀態及列車營運安全，警方與站方隨即判斷，先行請該名女子下車處置。後續經警方關懷了解，該名旅客並未提出報案或醫療需求，警方亦已告知相關權利，並陪同其搭乘列車至高雄車站出站。

