高雄紅衣老伯闖輕軌「散步」還對嗆司機！遭批違規恐罰7500元

一名紅衣老伯於高雄輕軌鼓山區公所站附近的軌道上行走，不顧列車鳴笛警示仍不離開，甚至在列車進站後前往車門處與司機對嗆，整起事件引發網友批評。高雄捷運警察隊表示，該民眾行為已違反「大眾捷運法」規定，最高可處新台幣7500元罰鍰。

根據高雄捷運公司還原，事發於1月8日晚間約7點，輕軌列車在順行方向準備進入C17月台前，發現有民眾行走於軌道區，列車立即緊急剎車並鳴笛示警。然而該民眾仍我行我素，持續在軌道上行走，直到接近C17月台前才離開軌道區。

有網友在社群平台《Threads》發文表示，事件發生於8日晚7點多，當時列車即將駛入站內，該名紅衣老伯始終行走於鐵軌上，對司機的警告聲充耳不聞。當列車緩慢進站後，他甚至趁車門打開時與司機對嗆。為保留證據，司機當場拿出手機錄影，並報警處理。原PO氣憤怒批：「超沒水準！給大家看看他的嘴臉」。其他網友則留言：「誰家的長輩可以好好教一下嗎？」、「有種去走台鐵或高鐵的鐵道」。

警方指出，該行為已違反《大眾捷運法》第50條第1項第3款規定，最高可處以7500元罰鍰。（圖/警方提供）

高雄捷運警察表示，當時接獲報案後，已派員前往現場，但並未發現該名老伯。經調閱監視器畫面，確認該男子曾沿著鼓山區公所站的輕軌軌道步行，所幸未引發擦撞事故。然而，警方指出，該行為已違反《大眾捷運法》第50條第1項第3款規定，最高可處以7500元罰鍰。

高捷提醒，民眾任意進入軌道區，可處新台幣1500以上，7500以下之罰鍰，請民眾切莫以身試法。捷警表示將循線通知該民眾到案說明，並持續加強輕軌沿線巡邏勤務，防制類似事件發生。捷警也提醒，擅闖軌道不只危險，還可能造成列車延誤，罰錢事小，若是造成傷亡，後果更加嚴重。

