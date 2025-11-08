高雄經濟大換血！林岱樺祭出三大護國產業 要做台灣繁榮引擎

▲林岱樺拚經濟大翻身！高雄打造三大「護國產業」迎戰全球市場。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為帶動傳統產業再升級、促動高雄全面經濟復甦，高雄市長參選人、民進黨立法委員林岱樺今（7）日提出「三大護國產業」市政藍圖，喊出要讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢，打造高雄成為守護台灣安全與繁榮的戰略核心基地。

林岱樺表示，高雄不只要有科技，更要讓傳統產業找回競爭力，她提出「科技提供技術、軍工鞏固安全、海洋打開市場」的產業戰略三角，帶動原縣區製造業升級，讓年輕人有高薪、不必外移。

廣告 廣告

在科技產業布局上，她指出，高雄已具備半導體與科技產業基礎，未來將成立矽光子產業專區，銜接2,500億先進晶片商機，並協助北高雄傳產升級、導入半導體設備供應鏈，同時在南高雄打造IC設計與軟體研發中心，形成完整科技產業鏈。

軍工產業方面，林岱樺規劃以無人機、無人船為核心，帶動傳產跨入國防工業供應鏈，包括在旗津設置無人船製造聚落、岡山打造航太與無人機扣件聚落，以及興達港轉型水下載具測試基地，讓高雄成為國防科技重鎮。

在海洋產業上，她強調，高雄是台灣最大能源進口港，將推動國氣國運與冷能經濟，並鼓勵國內海運取得LNG船，以確保能源安全。同時推動技職教育與國際海事人才培育，並利用天然氣冷能建置冷鏈物流及滑雪場，開拓海洋經濟新市場。

林岱樺強調，她的政策並非口號，已成功爭取矽光子開發落地高雄、促成無人船基地納入行政院規劃，並推動中油與台電成立「國氣國運國家隊」。她承諾以具體行動，讓高雄成為護國產業核心基地，帶動城市再次起飛。（圖╱林岱樺立委辦公室）