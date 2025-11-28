高雄經營30年老麥當勞結束營業！ 網難過：青春歲月完全消失了

高雄苓雅區在地經營長達30年的麥當勞「高雄文化餐廳」即將結束營業。（翻攝臉書／高雄粉 Kaohsiungfans）

在高雄苓雅區在地經營長達30年的麥當勞「高雄文化餐廳」，近日傳出即將結束營業消息，有臉書粉專曬出業者公告，證實該店因租約到期將在11月30日結束營業，此消息曝光引發熱議，有網友難過直呼「青春歲月也完全消失了……」。

知名速食連鎖店麥當勞在台灣各地都設有餐廳，近日傳出在高雄苓雅區營長達30年的「高雄文化餐廳」即將熄燈。臉書粉專「高雄粉 Kaohsiungfans」昨（27）日曬出公告，證實餐廳因租到其，將在11月30日結束營業。

粉專也補充表示，這間「高雄文化餐廳」是高雄繼五福、左營、鳳山中山、十全後最老的麥當勞，自1995開業至今已30年，11月30日下午1點結束營業後，將由光華路口的「高雄文化二餐廳」接替。

「文化餐廳」結束營業消息正式曝光後，有許多網友跑來留言，「就算是搬30m，青春歲月也完全消失了……」「以前18歲生日辦在這裡」「時代的眼淚～這家活很久了」「我的回憶又少了一個」「懷念2F座位區」「這有著多少學生的年少回憶呀」。

