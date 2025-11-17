高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！ 顧客崩潰：沒辦法接受
被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。
近日有媒體報導在高雄經營長達35年的丹丹漢堡大社店驚傳在本月底熄燈，外傳該店熄燈的原因之一，可能跟老闆年紀大了、想退休有關，網路上也現出許多網友風傳「結束營業公告」。
丹丹漢堡大社店臉書粉專今天中午突然po文，正式宣布將營業至11月30日，由衷感謝每一位支持我們、鼓勵我們的老顧客、好鄰居、好朋友，「丹丹漢堡大社店全體同仁在此致上最誠摯的感謝。」至於詳細熄燈原因，公告中並未透露。
此消息曝曝光後，有許多顧客難過湧入留言，「沒辦法接受 以前一個禮拜可以吃3次，我要哭哭了」「從小到大的回憶，沒了」「這樣大社還有東西可以吃嗎」「只能跑橋頭了…」「想不到是真的」「感謝帶給大家美好的回憶」。
