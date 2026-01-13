高雄綠營初選出爐 黃文益：凝聚共識選後團結續拚高雄發展



民進黨高雄市長黨內初選結果今天（13日）正式揭曉，由立委賴瑞隆勝出，後續將依黨中央程序報請提名，成為民進黨2026年高雄市長提名人選。對此，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，此次初選展現民進黨民主制度成熟運作，四位參選人秉持「君子之爭」精神進行良性競爭，為高雄未來提出願景，值得肯定。





黃文益指出，民進黨一向以民主為核心價值，無論提名制度、民調機制或選務流程，皆依循黨內規範審慎推動。市黨部在初選期間嚴守黨務中立原則，確保整體制度的公信力與正當性，讓參選人得以清楚向市民說明政見與施政藍圖，交由民意做出選擇。

他也表示，四位初選參選人長期深耕高雄，在立法問政、地方建設及公共政策推動等領域各有專長，皆為高雄發展付出心力。黨內初選的目的並非造成分裂，而是透過民主程序凝聚最大共識，選出最能承擔責任、接棒市政的人選，迎接2026年大選挑戰。





隨著初選結果出爐，黃文益強調「團結」是當前最重要的課題。市黨部將立即啟動整合機制，凝聚黨內力量，全力支持提名人選，共同面對後續選戰。他指出，未來選戰不僅是市長選舉，還包含市議員及里長層級，結果將攸關高雄整體市政方向與價值路線。





黃文益進一步指出，依黨中央初選時程推估，農曆年後將陸續展開各區市議員初選民調作業，市黨部將與未來市長參選人、市議員參選人及基層里長密切合作，及早完成提名布局，形成完整團隊戰力，力拚市長選戰與議會席次的整體勝利。





談及高雄發展，黃文益也肯定陳其邁任內在產業轉型、重大交通建設、社會福利與城市治理等面向的努力，使高雄城市競爭力與國際能見度持續提升。他強調，這條發展道路得來不易，民進黨有責任延續既有成果，讓高雄持續向前。





黃文益最後表示，「選後團結」不是口號，而是具體行動，市黨部將持續扮演整合平台角色，爭取市民認同與信任，為2026年選戰奠定穩固基礎。



