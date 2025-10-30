高雄綠營初選戰火升溫！賴瑞隆「承擔遠見」新看板亮相

有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的立委賴瑞隆30日再度掛出全新形象看板，以身著深藍西裝持鉛球姿勢為主視覺，搭配「承擔、遠見」簡潔有力的標語，展現對市政發展的責任和決心。（賴瑞隆提供／洪浩軒高雄傳真）

有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的立委賴瑞隆30日再度掛出全新形象看板，以身著深藍西裝持鉛球姿勢為主視覺，搭配「承擔、遠見」簡潔有力的標語，展現對市政發展的責任和決心，賴瑞隆表示，將持續以沉穩的態度，帶領高雄往最務實、最有效率的方向發展。

賴瑞隆9月在左營自由黃昏市場發表「穩重推進」運動風看板，他30日在左營區自由三路及孟子路交叉口新推出「承擔遠見」主題看板，賴瑞隆表示，「承擔」是責任，「遠見」是方向，手中鉛球則代表著民意的重量、城市治理的穩定與深度，也是高雄未來的方向感。

賴瑞隆表示，有「承擔」才能回應市民的期待，有「遠見」才能帶領高雄不斷邁步向前，現在是高雄轉型的關鍵時期，他將以務實態度面向未來的各項挑戰，並以前瞻性的策略布局，強化高雄的永續發展韌性。

