高雄綠營初選最新民調！港都選戰白熱化「賴邱對決」態勢明朗

2026年高雄市長選舉，民進黨誰將代表出線與國民黨柯志恩「對決港都」，備受關注。根據《上報》公布的11月最新民調，民進黨內四位參選人中，賴瑞隆與邱議瑩競爭態勢明顯白熱化，支持度僅差1.7%。若依此趨勢延續至明年一月初選，兩人差距恐只「差不到十通電話」。相較之下，許智傑與林岱樺支持度明顯落後，初選「賴邱對決」態勢已逐漸成形。

4綠委對柯志恩皆領先 林岱樺落後居末

根據該份民調，民進黨四名參選人都領先柯志恩，分別是賴瑞隆47.7％，對上柯志恩33.0％；邱議瑩46.0％，對上柯志恩32.8％；許智傑41.2％，對上柯志恩36.0％；林岱樺39.1％，對上柯志恩30.3％。

邱議瑩追趕態勢明顯

依照民進黨初選辦法，賴瑞隆與邱議瑩屬於領先群，與許智傑及林岱樺拉開一段差距，其中林岱樺的未表態率是30.7％，是四人當中最高者。若依照該民調趨勢演變，距離民進黨內初選剩下約兩個月時間，邱陣營的士氣正急起直追下，與賴陣營形成對決態勢將會更明顯。

該份媒體民調，抽樣方式以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依照比例樣本配置法分配區域樣本數。訪問對象是針對區域內20歲以上之成年民眾，在11月3日到5日間進行訪問，有效樣本為1069 份，在 95％的信心水準下，約正負3.0個百分點。

（圖片來源：邱議瑩團隊提供）

