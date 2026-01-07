高雄綠營初選民調曝光！「她」居冠 本人回應

即時中心／温芸萱報導

民進黨高雄市長初選將於1月12日至17日進行電話民調，最新民調顯示，邱議瑩對比與互比均領先，對上柯志恩支持度51.8%，互比支持度20.8%，明顯優於其他候選人。專家學者提問中，邱議瑩在城市韌性及防衛議題表現全面，也獲陳其邁團隊背書，增加接棒正當性。邱議瑩對封關前民調表示感謝，強調會保持平常心，最後幾天持續努力，盼真正民調公布仍能保持領先。

民進黨高雄市長初選將於1月12日至17日進行電話民調，今日媒體公布最新封關民調。依照民進黨初選規則採取的對比式民調結果顯示，邱議瑩對上柯志恩支持度為51.8%，柯志恩27.6%，未表態20.7%；許智傑對上柯志恩49.4%對30.1%，未表態20.4%；賴瑞隆對上柯志恩49.2%對30.1%，未表態20.8%；林岱樺對上柯志恩46.7%對23.5%，未表態29.8%。

另互比式民調中，邱議瑩以20.8%的支持度領先林岱樺18.5%、賴瑞隆18.0%及許智傑8.3%，未表態為34.4%。無論是對比還是互比，邱議瑩均位居第一。

本次黨內政見會中，四名候選人都專注展現自身優勢與特色，並未針對對手攻防，因此表現好壞主要取決於候選人的準備程度，包括對講稿熟悉度、回答提問內容及臨場台風。在專家學者提問中，無論是支持軍購，或是強化城市基礎建設安全與演練SOP，邱議瑩都能具體說明如何提升城市防衛與抗壓能力，讓民眾感受到她對議題的重視與掌握。

此外，在候選人都力推「陳其邁牌」的情況下，邱議瑩獲得最多民眾認可。她不僅獲得陳其邁競選團隊及後援會幹部背書，也在政見會提出政策時展現出最貼近陳其邁的政策風格，增加接棒正當性，這也反映在民調持續擴大領先上。

對於今日公布的封關前民調，邱議瑩表示「我想謝謝市民朋友對我的支持跟肯定，這份民調是在封關前公佈的，應該是最後一份民調。我會持續保持平常心，把它列入參考，也會持續努力，剩下最後幾天，要不斷努力、勇往直前。希望真正民調出來時，我仍能持續領先、保持第一名，也謝謝大家支持」。

這次民調由雨晴民調公司執行，採用分層比例隨機抽樣法。抽樣母體為中華電信高雄市住宅電話用戶，並依據比例樣本配置法分配各行政區樣本數，選取住宅電話進行抽樣。同時，為確保未登錄電話號碼亦有被抽中的機會，本次調查亦採後二碼隨機抽取方式。訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。訪問時間為115年1月5日至6日，每日晚上6點30分至10點，共完成有效樣本1,071份。依95％信心水準估計，抽樣誤差約為正負3.0個百分點。資料分析使用SPSS19.0統計軟體，並依據高雄市民政局2025年9月底人口統計資料，針對行政區、年齡及性別進行加權處理。

邱議瑩回應民調問題。（圖／民視新聞翻攝）

