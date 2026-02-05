高雄綠營初選熱戰 「邁盟」造勢創意出招！穿超人裝拚勝選

陳其邁市長子弟兵、湧言會推薦之5位市議員參選人鄭孟洳、林志誠，及參選新人張以理、鄧巧佩、張耀中今日上午完成初選登記，並舉行「出其制勝・議邁相傳」聯合記者會，展現世代接棒、團結拚勝選的決心。施書瑜攝



民進黨高市議員初選登記持續進行，現任議員鄭孟洳、林志誠、鄧巧佩，及參選新人張以理、張耀中今（2/5）穿上象徵「超人力霸王」的制服於市黨部聯合造勢、完成初選登記，5人皆出身陳其邁團隊，並獲湧言會推薦，強調承接市政經驗、世代接棒，期盼在初選後團結拚勝選，成為高市議會的即戰力。

民進黨高市議員初選進入第二天，各陣營造勢頻繁，競逐氣氛升溫。立委黃捷表示，5位參選人長期在市長身邊工作，熟悉市政與地方需求，「不敢說是魔鬼訓練，但行動力、整合力與守護力如超人」。她指出，團隊成員常深夜接市長電話，隔天即展開密集行程，歷練使他們能迅速銜接議會工作。

5名參選人分別來自不同選區。其中，第3選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）的林志誠為現任市議員，曾擔任陳其邁競選總部幹部；第7選區（三民）的鄭孟洳同為現任議員，出身陳其邁立委時期的國會助理，第9選區（鳳山）鄧巧佩曾任競選團隊成員，4年前參與第8選區（前金、新興、苓雅）初選。

新人部分，第4選區（左營、楠梓）的張以理曾任高雄市政府青年局長，此次投入地方選戰，希望擴大公共服務能量；第11選區（林園、大寮）的張耀中年僅30歲，曾擔任陳其邁國會助理及市長秘書長，累積約7年行政與幕僚經驗。

