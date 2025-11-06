高雄綠營初選白熱化 邱議瑩旗美大造勢邀「這大咖」助陣

2026民進黨高雄市長初選白熱化，有意爭取黨內提名的立委邱議瑩將於15日在旗山體育場舉辦「大旗美．大團結」造勢活動。（邱議瑩競辦提供／洪浩軒高雄傳真）

2026民進黨高雄市長初選白熱化，有意爭取黨內提名的立委邱議瑩將於15日在旗山體育場舉辦「大旗美．大團結」造勢活動，邱6日公布，將邀請前農業部長陳吉仲、金曲歌王許富凱、楊烈，以及時事評論員鍾年晃現身替她站台。

有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺複製韓流「三山造勢」模式，上周從岡山出發，將再進軍旗山、鳳山，且首戰便展現氣勢，被外界譽為近幾年辦得最好的造勢活動。自稱「孤鳥」的她盼喚醒人民、爭取支持。

隨著高雄市長初選熱度升溫，邱議瑩也宣布將於15日舉辦「大旗美．大團結」造勢活動，希望凝聚支持者信心，一舉突圍奪下初選勝利，她宣布，大旗美造事當天，將找來陳吉仲、許富凱、楊烈、鍾年晃等人替她加油打氣，並強調自己會奮力守護高雄，也是最適合接棒市長的人選。

廣告 廣告

邱議瑩表示，對於高雄的未來，她已有許多規畫，高雄的下個10年要「有機、有蛋」，她提出「新國際機場」跟「大巨蛋造鎮」亮點政見，希望能帶領高雄迎向世界。

【看原文連結】