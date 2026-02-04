高雄綠營初選起跑 王定宇批藍白癱瘓國防預算拖垮國安

湧言會召集人王定宇立委致贈議員參選人棒球棒，致敬「台灣尚勇」世界棒球12強賽奪冠歷程，並預祝議員參選人「高雄尚湧、強棒出擊」贏得初選。施書瑜攝



民進黨高市議員黨內初選今（2/4）開放領表與登記，各派系動作頻頻；湧言會召集人、立委王定宇上午現身高市黨部，為黨內參選人加油打氣，並致贈象徵「強棒出擊」的棒球棒，呼應台灣世界棒球12強賽奪冠精神；他點名藍白在立法院聯手阻擋國防預算，強調在國際高度關注台灣安全之際，高雄更需要挺市政、顧國安的堅強議會戰力。

王定宇表示，高雄在市長陳其邁領導下，已成為一座良性競爭、持續進步的城市，無論是交通建設、輕軌成形，或大型演唱會帶動的經濟效益，以及亞灣區、科技與晶圓產業聚落的逐步到位，都顯示高雄正走在正確的發展軌道上。但他強調，「一個好的行政團隊，必須要有一個好的議會作為後盾，否則將寸步難行。」

廣告 廣告

王定宇也將話鋒轉向中央政局，指出目前藍白在立法院過半，總預算至今連付委審查都尚未完成，國防預算更是「一個字都沒審」，甚至國防強化相關特別預算條例遭到多次阻擋。

王定宇指出，國際社會高度關注台灣安全，包括多位美國參議員公開點名在野黨阻擋國防預算，恐對台灣安全造成嚴重風險，並以高雄輕軌為例，砲轟輕軌曾因錯誤政治立場、錯誤的人而面臨停工危機，所幸有現任市議員在議會力挺市政建設，才能順利推動。

王定宇進一步感謝目前12位市議員與市府並肩作戰，並期待未來在市長參選人賴瑞隆領導下，湧言會「12加5」、共17位投入初選的市議員參選人，能夠贏得初選與大選，持續為高雄爭取發展。

王定宇強調，湧言會是一個扎根地方、培養年輕世代的政治系統，與土地、人民緊密結合，期盼高雄市民給城市一個持續向前的機會，讓有理念、有行動力的議員繼續為高雄打拚。

更多太報報導

高雄市長前哨戰？美濃大峽谷案首偵結 綠批柯志恩「先作秀再翻車」

高市議員初選升溫！綠參選人喊「民意檢驗」顧大局駁網內互打說

全台最大里人口4.5萬！福山里拆分 里名諧音「扶殯」惹民怨