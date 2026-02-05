高雄綠營初選超吸睛！陳其邁子弟兵變身「超人戰隊」正式出擊

高雄市長陳其邁子弟兵鄭孟洳、林志誠、張以理、鄧巧佩與張耀中等人5日舉辦聯合造勢活動，並以今年高雄冬日遊樂園引進的超人氣IP「超人力霸王」為發想，穿著「超人服」亮相。（張以理提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨高市議員初選登記第二天，高雄市長陳其邁子弟兵鄭孟洳、林志誠、張以理、鄧巧佩與張耀中等人5日舉辦聯合造勢活動，並以今年高雄冬日遊樂園引進的超人氣IP「超人力霸王」為發想，穿著「超人服」亮相，宣告投入今年高雄市議員初選，立委黃捷也現身力挺。

第3選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）林志誠為現任議員，他曾任陳其邁競選辦公室副總幹事及民進黨高雄市黨部執行長，長年奔走地方、服務不分晝夜；第7選區（三民）鄭孟洳同為現任議員，曾任陳其邁立委時期助理，並投入太陽花學運。

第4選區（左營、楠梓）張以理曾任高雄市政府青年局長、陳其邁競選總部發言人，並榮獲德國紅點設計概念獎。第9選區（鳳山）鄧巧佩曾任陳其邁市長競選總部副執行總幹事，也是黃捷立委團隊重要幹部；第11選區（林園、大寮）張耀中曾擔任陳其邁市長長達7年的隨行祕書。

黃捷表示，這5位參選人皆曾在陳其邁的市政或競選團隊中歷練，是名副其實的「子弟兵」，不僅熟悉市政運作，更在第一線接受過最嚴格的實戰考驗，這些歷經市府磨練的成員，各自具備最強行動力、最強整合力、最強守護力與最強設計力，一旦他們進入市議會，將成為推動市政、監督市府、回應民意的重要力量。

