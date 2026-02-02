高雄綠營大團結了！新民調落後達雙位數 柯志恩回應了

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

《新頭殼Newtalk》委託山水民意調查公司所執行的高雄市長選舉最新民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆以43.9%的支持度，領先國民黨對手柯志恩的32.3%，雙方差距達11.6%，顯見賴瑞隆在經歷激烈初選過關後，綠營已呈現大團結氣勢。對此，柯志恩今（2）日回應，尊重並參考各項民調，她並稱，兩週前輸30幾%，現在只輸10幾%，是否對方選情有發生什麼狀況？





柯志恩表示，從過去到現在所有的民調結果，他們都是表達尊重，未來一定會有不同的民調公司做出不同的民調，結論還是一樣，也絕對都尊重。

她並稱，這次山水公布的民調結果，有件有趣的事，民進黨1月12日晚間執行初選民調時也是同家民調機構，當時她落後賴瑞隆逾30%，怎麼才過了兩個星期，突然落後幅度只剩下11%，請問是有發生什麼狀況，或者是山水的民調不太可信，值得後續觀察。

對此，賴瑞隆則回應，「各項民調數字競選團隊都會納入參考，不足的部分也會進行檢討，現在團結各方力量守住高雄是最重要的工作，高雄市長陳其邁擁有的優良政績，我們也會全力推動各項工作，整合各方力量，希望能延續高雄的進步發展」。

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆。（圖／賴瑞隆辦公室提供）





