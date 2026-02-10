高雄綠營止血整合？邱議瑩挺賴瑞隆喊別見縫插針：高雄隊全面迎戰國民黨

民進黨高雄市議員初選即將於三月開始，立委邱議瑩今陪同參選第一選區（大旗美）的林慧欣，以及參選第十選區（前鎮小港）的林浤澤前往民進黨高市黨部登記參選。施書瑜攝



民進黨高雄市長初選落幕，新系立委賴瑞隆以些微差距勝出，黨內派系整合備受關注。立委邱議瑩今（2/10）陪同參選第一選區（大旗美）的林慧欣及第十選區（前鎮、小港）的林浤澤登記參選時表示，民進黨已正式進入大選作戰模式，將整合組織動員，以團結的高雄隊迎戰不承認台灣、不守護高雄的國民黨。

邱議瑩表示，市長初選確實是一場相當激烈的競爭，但現階段最重要的任務是全力支持賴瑞隆順利贏得最後大選，強調「外界無需再捕風捉影、見縫插針」，未來無論是在各自選區的組織動員，或跨區協助，只要有需要，黨內都會迅速完成整合，全面啟動選戰布局。

廣告 廣告

邱議瑩坦言，民進黨確實經歷了一場蠻激烈的初選，現階段一定會以「最團結的高雄隊」迎戰不承認台灣、不保護台灣、不守護高雄的國民黨，民進黨也責無旁貸，必須站在第一線守住高雄、守住台灣。

更多太報報導

高鐵左營站爆搶劫240萬元！30歲男「這原因」暴走 警追回現金、BMW

5900萬打造童話公園 後勁公園翻身親子新地標

毀佛、謗僧、滅寺？釋煌智捲林岱樺案冤喊：政治辦案摧毀出家人名譽