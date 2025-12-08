高雄綠營議員提名未定 匿名黑函指控婚外情掀風波

民進黨高雄市議員提名作業尚未完成，地方已出現針對擬參選人的匿名黑函。高雄市黨部主委黃文益表示，黨部目前未收到相關訊息，且不會處理無署名的黑函，若在選舉中散布黑函已屬違法行為。另外，賴瑞隆辦公室表示，中評會及兩個服務處都沒收到過，另地方問政說明會都會邀請當地民代跟有意參選候選人出席。

地方流傳民進黨高雄市議員擬參選人的黑函，賴瑞隆辦公室做出回應。（資料照／中天新聞）

高雄市黨部11月已公布第一階段市議員提名席次，其中7個選區已達成提名策略共識，但仍有4個選區因席次配置分歧未有結論。原訂12月9日召開的執評委員會議，為收集更多地方意見，主席團決定延至12月23日再行表決或協調。 就在此敏感時間點，某選區流出一封標題為「某某人婚外情ing」的匿名檢舉信在地方流傳。

綠營高雄市議員初選時程未定，坊間已出現針對某選區擬參選人的黑函攻擊。（圖／讀者提供）

該信內容指稱某位民進黨擬參選人涉入婚外情，雙方還存在不明金錢往來，並強調對方背景很硬，雖向黨中央提出申訴卻未獲回應。遭點名者雖未公開回應，但消息一出立即引發支持者串聯查證，也讓尚未啟動的初選更添火藥味。

針對黑函內容，黃文益明確表示，黨部並未接獲任何具名陳情案件。他指出，若為不具名的影射或黑函，若在選舉中此行為已屬違法，黨部更不會鼓勵此舉，也不會啟動調查機制。

民進黨高雄市黨部主委黃文益。（資料照／中天新聞）

黃文益進一步說明，倘若涉及擬候選人私德，提名時也會有審核機制，不由黨部操持，沒有維護特定候選人問題。 黃文益強調，尚未確定提名席次的選區仍以共識決為原則，若協調期限屆滿仍無共，才會進入表決。外界觀察,在市長初選尚未定案前，議員提名戰已提前升溫，高雄綠營恐仍有一番激烈整合。

