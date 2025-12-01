高雄綠營選戰風向紛亂 英蘇合作走向牽2028黨內布局盤勢
民進黨高雄市長提名之爭進入白熱化，日前《上報》公布民調，綠委邱議瑩對比式民調衝至第一，引發外界關注。有民眾昨（11月30）日投書媒體指出，某家英系色彩濃厚的民調公司，29日獨家公布邱議瑩領先的數據，除遭到國民黨立委柯志恩痛斥「不值得參考」外，選擇在蘇貞昌替邱議瑩站台前夕宣布，與新北市蘇巧慧相互拉抬的意味濃厚。「英蘇聯軍挾制南北重鎮，是否挑戰賴清德連任，直指2028總統選舉？也引起議論。」
投書表示，根據《上報》29日公布由《雨晴指標》公司進行的高雄市長選戰最新民調，綠委邱議瑩以51.9％的支持度領先藍委柯志恩23.7％；綠委賴瑞隆以50.4％領先柯志恩23.1％；綠委許智傑以50％領先柯志恩23.7％；綠委林岱樺以43.3％領先柯志恩19.6％。
投書提到，臉書粉專《政客爽》貼文表示，雨晴指標民調公司白姓創辦人，在2022年遭徐巧芯踢爆與民進黨英系智庫關係濃厚，整份民調的統計樣本是「民進黨支持者47.6％、國民黨支持者8.4％」，高雄市國民黨支持者只有8％的荒謬數據，難怪柯志恩大呼不值得參考。
投書指出，因為美濃大峽谷垃圾事件，聲勢重挫的邱議瑩，突然出現一份領先民調加持，更請來前行政院長蘇貞昌站台助陣。由於之前邱議瑩就聯手新北市長參選人蘇巧慧合組「慧瑩連線」，英系人氣王陳其邁結合蘇貞昌的「英蘇聯軍」展現強勢的企圖心，不僅主導2026年縣市長選舉，若同時攻下新北、高雄兩大直轄市，加上嘉義縣蔡易餘，以及賴清德台南市本命區陳亭妃氣勢看好，2028年賴清德的連任之路，恐將遭到黨內強力挑戰。
