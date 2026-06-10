高雄綠營鐵板鬆動？ 柯志恩「3特質」緊咬賴瑞隆

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[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

2026高雄市長選舉由國民黨柯志恩對上代表民進黨的賴瑞隆。對於傳統政治版圖被視為民進黨優勢區域的高雄市長選戰，柯志恩陣營尋求打熱選戰氣氛並爭取中間選民認同，才有機會取勝。地方人士分析，隨選戰時程進入中段時期，柯志恩佈局節奏逐漸明確並加快，另針對高雄重大議題的快速回應，希望能在中間選民心中樹立起「有肩膀、有方法、更有執行力」的正面形象。

2026高雄市長選舉，由國民黨立委柯志恩對上民進黨立委賴瑞隆。（合成圖／資料照）

TVBS上週公布最新民調指，柯志恩與賴瑞隆的差距已縮小至0.6%，幾乎進入誤差範圍，讓選情有逐漸加溫跡象。地方人士分析指出，柯志恩在最近高雄市重大關注事件如教師墜樓案，疑因牽扯校園霸凌問題，教育專業的柯志恩提出多項具體的「接住基層教師」主張，除呼籲建立更完善的校園支持與心理照護機制，也於立法院推動相關主決議，要求中央必須做出明確回應，盼從制度面補強教師支持系統，讓基層教育界看到明快作風與對議題重視，具備實質作為的行動力。

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在立法院問政方面，鑑於近年毒駕事件頻傳，柯志恩也著手推動毒駕重懲修法，主張提高刑責與執法力道，回應民眾對交通安全的期待；被認為是針對民眾生活提出具體作為，才更容易獲得跨政黨支持者的認同。藍營人士說，此次民調柯志恩的喜好度遠超過對手，似乎正是因此反映在形象上，獲得更多中間選民的認同。

柯志恩陣營從4月底起便計畫性地針對不同族群拋出具體政見，包含五一勞動節的勞工權益保障、母親節期間發布的婦女政策等，其中提出《職場霸凌防治自治條例》、結合臨托據點的喘息券制度等則是全國首創做法。藍營人士指出，這些實質政策可讓市民有感；加上柯志恩近期陸續公布發言人團隊及市政顧問團名單，相較於對手似乎還在忙於黨內整合，柯陣營更率先展現出已準備好「入主市政」的選戰節奏。

另外對於高雄未來發展，柯志恩提出包括提升南台灣國際門戶地位的「大機場計畫」、以及將位於亞洲新灣區核心的205兵工廠打造為「高雄的信義計畫區」，賦予其「政治核心、淨零經濟與社會福利」的三重功能等願景藍圖。相關政策在地方確實引起熱論，認為這項規劃兼顧了高雄的行政升級、國際產業趨勢以及社福議題，成功引發中產階級選民的想像。

隨著選戰逐漸升溫，未來民調是否維持膠著仍有待觀察。柯志恩近期也透過政策論述、議題回應等多方策略佈局選戰，盼掀起有望翻轉態勢。從上次已有一次參選高雄市長經驗且能守住基本盤選票的經驗來看，柯志恩此次也將是民進黨賴瑞隆陣營難以輕鬆應對的對手。高雄這場港都之戰，最終能否從綠地變藍天，儼然已成為全國關注焦點。

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