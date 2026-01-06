高雄綠色友善餐廳再升級 共創永續餐飲新風潮

高市府農業局長期深耕永續飲食，推動「綠色友善餐廳」計畫成果再升級，首次納入餐盒業者一同響應；自二○一一年推動至今已邁入第十四年，透過制度化評鑑與專業輔導，引領餐飲業者落實「吃在地、用當季」理念。本屆共有五十四家餐廳及十家餐盒業者通過「綠色友善餐廳（餐盒）認證」，攜手為民眾打造兼顧美味、健康與環境友善的高雄綠色餐桌。(見圖)

農業局今(六)日說明，本屆計畫由國立高雄餐旅大學餐飲管理系劉秀慧教授團隊執行，除辦理「綠色友善餐廳（餐盒）評鑑」外，也同步推動餐廳輔導計畫，透過餐廳人力培力課程、食材媒合會及產地觀摩學習等多元活動，協助餐飲業者深化永續餐飲專業，並與高雄在地農漁業建立更緊密的合作關係；共有六十七家餐飲業者踴躍報名，經專業評審書面審查與實地訪查後，最終脫穎而出的業者充分展現高雄綠色餐飲的豐沛能量。

劉秀慧教授表示，該計畫核心聚焦於「五十公里好食材」，鼓勵餐廳及餐盒業者優先選用高雄在地優質農漁產，讓土地的風味成為餐桌主角；包括美濃野蓮、白玉蘿蔔、美濃147米，以及梓官區漁會的龍膽石斑、烏魚子等，皆被巧妙融入菜色之中；另有創世紀有機農場的有機蔬菜、淨安牧場黑羽土雞、竑盛畜牧場友善飼養雞蛋及仁武仁福產銷履歷雞蛋等，充分展現餐飲業者對低碳飲食與永續價值的重視。

農業局姚志旺局長指出，綠色友善餐廳不僅重視評鑑，更著重陪伴與輔導，從食材採購、菜單設計到員工教育全面著手，協助業者將永續理念真正落實於日常營運中。並透過食材媒合會，餐廳業者可直接與在地小農及農漁會交流，縮短食材運輸距離、降低碳排放，促成農漁業與餐飲業共好的綠色經濟循環。

為表揚通過認證且在永續餐飲領域表現亮眼的業者，特別設立綠能獎、友善綠廚房獎、誠食在地食材獎、旬味綠餐盤獎、綠色行動實踐獎、綠色永續經營獎、年度綠色卓越獎、旬味食材創意獎及最具潛力餐廳等多項獎項；認證名單將公布於農業局官網及「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」臉書粉絲專頁，相關獎項將於後續評鑑成果發表會公開頒獎。

農業局誠摯邀請民眾走進高雄綠色友善餐廳，品嚐高雄在地當季好滋味，用行動支持環境友善與健康永續的飲食文化，與城市一同邁向更美好的綠色未來。