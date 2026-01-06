高雄綠色友善餐廳再升級 首納餐盒業者打造永續餐飲新典範

高雄市政府農業局長期深耕永續飲食，推動「綠色友善餐廳」計畫成果再進化，今年首度將餐盒業者納入認證體系，從產地到餐桌全面擴大影響力。計畫自2011年推動至今邁入第十四年，透過制度化評鑑與專業輔導，引導餐飲業者實踐「吃在地、用當季」理念，本屆共有54家餐廳及10家餐盒業者通過「綠色友善餐廳（餐盒）認證」，共同為市民打造兼顧美味、健康與環境友善的綠色餐桌。

↑圖說：高市農業局舉辦餐廳人力培力課程及產地觀摩學習等多元活動，協助餐飲業者深化永續餐飲專業，並與高雄在地農漁業建立更緊密的合作關係。（圖片來源：高雄市農業局提供）

本屆計畫由國立高雄餐旅大學餐飲管理系劉秀慧教授團隊執行，除辦理認證評鑑外，也同步推動餐廳輔導計畫，透過人力培力課程、食材媒合會及產地觀摩等多元方式，協助業者深化永續餐飲專業，並與高雄在地農漁業建立更緊密的合作關係。此次共有67家餐飲業者報名參與，經專業評審書面審查與實地訪查後，脫穎而出的認證業者，展現高雄綠色餐飲的豐沛能量與創新實力。

劉秀慧指出，計畫核心聚焦「50公里好食材」，鼓勵餐廳及餐盒業者優先選用高雄在地優質農漁產，讓土地的風味成為餐桌主角。包括美濃野蓮、白玉蘿蔔、美濃147米，以及梓官區漁會的龍膽石斑、烏魚子等在地食材，皆巧妙融入料理之中，另結合有機蔬菜、友善飼養禽蛋與黑羽土雞等，充分體現低碳飲食與永續價值。

↑圖說：高市農業局舉辦媒合會以鼓勵餐廳及餐盒業者優先選用高雄在地優質農漁產（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局長姚志旺表示，綠色友善餐廳計畫不僅著重評鑑，更重視陪伴與輔導，從食材採購、菜單設計到員工教育全面協助，讓永續理念真正落實於日常營運。透過食材媒合會，餐飲業者能直接與在地小農及農漁會交流，縮短運輸距離、降低碳排放，促成農漁業與餐飲業共好的綠色經濟循環。

為表揚通過認證且在永續餐飲領域表現亮眼的業者，農業局也設立多項獎項肯定其努力，認證名單將公布於農業局官網及「高通通－高雄Super Go－高雄市政府農業局」臉書粉絲專頁，並於後續成果發表會公開頒獎。

↑圖說：本屆高雄綠色友善餐廳(盒)名單（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局也邀請市民走進高雄綠色友善餐廳與餐盒業者，品嚐在地當季好滋味，以實際行動支持環境友善與健康永續的飲食文化，與城市一同邁向更美好的綠色未來。

