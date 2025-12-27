高雄綠色旅宿再升級！14家旅宿通過環保標章 累計達25家

▲旅宿業者、公會踴躍參與成果發表會共襄盛舉。

高雄推動綠色旅宿有成 14家旅宿通過環保標章認證

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄市政府觀光局持續推動旅宿產業邁向綠色永續，成果亮眼，12月24日上午在高雄福容大飯店舉辦「2025年高雄市旅宿業環保標章成果發表會」，公開表揚今年輔導通過環保標章認證的14家旅宿業者。其中，高雄福容大飯店榮獲金級環保標章，成為高雄市綠色旅宿發展的重要指標，高雄取得環保標章旅宿達25家，充分展現旅宿業者投入環保行動與永續經營的實質成果。

▲高閔琳局長致詞

觀光局長高閔琳表示，面對全球淨零碳排與永續旅遊的轉型趨勢，旅宿業是落實減碳行動重要的第一線。為協助業者順利轉型，觀光局推出「旅宿業環保標章輔導計畫」，導入專業顧問團隊，透過實地訪視與技術輔導，積極協助旅宿業者盤點節能減碳作為、強化環保管理制度；同時提供實質獎勵補助，每家補助2至4萬元，支持業者申請「環保標章」認證。在市府政策推動下，114年成功新增14家旅宿通過認證，截至目前，高雄市取得環保標章的旅宿累計已達25家，顯示高雄旅宿市場已穩健啟動全面綠色轉型。

本次通過認證的14家旅宿，涵蓋星級飯店、連鎖商務旅館、特色眷村體驗及青年旅館等多元型態，展現不同規模與經營模式皆可投入永續行列。其中，高雄福容大飯店在眾多評鑑旅宿中脫穎而出，從原先銀級認證再升級，首度取得金級環保旅宿認證；另有4家旅宿榮獲銀級認證，分別為捷絲旅高雄站前館與高雄中正館、和逸高雄中山館及SOHO工房眷村生活體驗館。此外，寒軒國際大飯店、城市商旅真愛館、城市商旅駁二館、城市商旅美麗島館、德立莊博愛館、高雄商旅、夏優旅居、月光寶盒旅店及鳳山79背包客棧等9家旅宿，則榮獲銅級環保標章，顯示高雄旅宿業者對淨零減碳與永續經營的高度共識與行動力。

本次唯一獲得金級環保標章認證的「高雄福容大飯店(FULLON HOTEL KAOHSIUNG)」，總經理黃益勝表示，福容大飯店始終秉持永續經營理念，全台19家連鎖據點持續深耕節能減碳與環境保護；其中高雄館在市府觀光局專業輔導下，全面精進各項評鑑指標，成功從銀級挑戰晉升金級環保標章。除落實淨零排放、綠色採購與綠色飲食外，也同步強化食安管理與人才留任，感謝各界肯定，讓福容得以為台灣綠色旅遊盡一份心力。

「捷絲旅（Just Sleep）」高雄中正館經理林家伊表示，捷絲旅始終將「永續共好」視為品牌核心價值。此次高雄站前館與中正館雙雙榮獲銀級環保標章，不僅是品牌的重要里程碑，更是對減緩全球暖化的具體實踐。在兼顧旅客住宿舒適度的前提下，捷絲旅持續落實不主動提供一次性備品、省水節能措施，並結合異國蔬食料理推廣低碳飲食，讓環保成為日常生活的一部分。

「城市商旅(CitySuites)」副總經理吳孟姿則分享，城市商旅高雄四館（真愛館、駁二館、美麗島館及德立莊博愛館）在觀光局專業輔導下，今年全數順利取得銅級環保標章認證。她指出，轉型過程中最大的挑戰不在硬體設備，而是改變旅客與同仁對傳統服務的既有習慣；然而只要是對產業永續與生活環境有益的方向，就值得持續堅持，未來將持續深化各項環保行動。

高閔琳進一步強調，近年高雄觀光表現亮眼，觀光人次與旅遊滿意度屢創佳績，市府更有責任引領產業朝向永續發展。未來觀光局將持續推動「永續旅宿認證」、「性別友善旅宿」、「穆斯林友善旅宿」、「親子與寵物友善旅宿」及「銀髮樂齡旅宿」等多元輔導政策，並結合星級旅館評鑑及好客民宿輔導計畫，打造兼具品質、包容與永續的觀光友善城市。

觀光局指出，環保標章制度涵蓋節能設備、水資源管理、廢棄物減量、綠色採購及旅客環保宣導等多項指標，不僅有助旅宿業降低營運成本、提升品牌形象，也回應國際旅客對綠色住宿的期待，進一步強化高雄在國際觀光市場的競爭力。配合2050淨零碳排目標，市府將持續輔導旅宿業者取得環保標章及永續旅宿認證，並鼓勵旅客選擇綠色住宿、搭配大眾運輸與低碳旅遊行程，共同實踐環保生活與永續旅行。相關旅遊與旅宿資訊，請至觀光局「高雄旅遊網」查詢。（圖╱高市府觀光局提供）